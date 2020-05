View this post on Instagram

Mis 50 Agradezco que lo que tengo y los aprendizajes que he obtenido no me llegaron fácil, pues de esta manera son aún más valiosos. Agradezco cada uno de mis hijos, que con cada uno de sus defectos y cada una de sus virtudes me hacen más hombre. Agradezco al amor verdadero, que me hace entender que no hay condiciones, que el placer está en la felicidad y la libertad del otro. Agradezco el haber entendido que las cosas más valiosas son las más simples. Agradezco la pasión que siento por lo que hago, eso ayuda a prolongar mi vida. Agradezco mis sueños, que solo deseo que nunca se acaben. Agradezco mis miedos, que me fortalecen cuando los supero. Agradezco quererlo dar todo, porque siempre hay personas que valorarán recibirlo. Agradezco entender que respirar es el placer que prolonga la posibilidad de seguir soñando. Agradezco los amigos, los verdaderos, los que están siempre, no los que están sólo cuando las circunstancias o las conveniencias los acercan. Agradezco las caídas, porque me enseñaron que hay la posibilidad de levantarse más fuerte.agradezco tener a Dios a mi familia y a uds por acompañarme, y por el cariño, gracias a uds he podido llevar mi comida a la casa