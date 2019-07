La madre de Valentino y Violeta enseñó una foto de la parte de atrás de su camioneta y manifestó que le habían robado la plumilla del limpiabrisas y que todo había pasado muy rápido.

Según Carolina, sintió que alguien le dio un golpe a su furgoneta y al mirar por el espejo no vio a nadie, por lo que pensó que no había sucedido nada. No obstante, cuando llegó a su lugar de destino se percató de que le faltaba esta pieza.

Seguido a esto, Soto compartió un video en donde aparecía hablando la mujer que fue víctima de los ‘rompevidrios’ en Bogotá; ella confesaba que estaba asustada, pues habían dejado libre al hombre que la amenazó con apuñalar a su hija si no le daba lo que él pedía.

Sobre dicha historia de Instagram, la presentadora de ‘Día a día’ escribió con indignación: “Esto es el colmo. Este tema me tiene con pánico en cada semáforo. Hay miles de personas que paran en la ventana de uno, podría ser un ‘rompevidrios’. Y los denuncian y luego los dejan libres. ¿Es en serio?”.

A continuación, las grabaciones de Carolina Soto de dicha red social: