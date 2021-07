En ese momento, el artista recordó al programa de Caracol TV que él tuvo una relación con la actriz de ‘La reina del flow’, pero que esta llegó a su fin 6 años después, cuando tenían planes de irse a vivir fuera del país.

Según comentó el actor, ellos se iba a ir para Estados Unidos, él habría adelantado su viaje y, 15 días después de que él salió del país, se enteró de que ella supuestamente le estaba siendo infiel con alguien más desde hacía 3 meses. Este hecho hizo que Vásquez se autolesionara.

Carolina Ramírez habla del fin de su relación con Jimmy Vásquez

A propósito de la versión que dio el artista en 2017, la actriz le dio una entrevista a ‘Diva Rebeca’ y esta última puso el tema sobre la mesa; pese a que se pensaba que la también bailarina evitaría la conversación, allí dijo:

“Yo resumí todo en una sola frase: Yo hacia él siento un agradecimiento profundo, profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida”.

Además, la caleña aseguró que “no vale nisiquiera la pena” mencionar qué ocurrió con su colega, pues ella tiene su verdad y esta no le pertenece a nadie más; por esto, no entiende por qué él se atrevió a hablar de ella en un medio de comunicación.

“Si él necesitaba de eso para, no sé, darse más popularidad. [Se me hace] Completamente innecesario, sobretodo teniendo una familia. Yo no entiendo cuáles fueron sus móviles para ponerse en ridículo de esa manera. […] No valía la pena salir a defenderme, porque yo sé quién soy“, aseveró la actriz, que se fue a vivir a Argentina.

Luego de referirse a lo que sintió con las declaraciones de su expareja, la caleña recordó que, después de que terminaron, nunca se volvió a cruzar con él; además, confesó que no se acuerda si hubo un tercero en su historia.

“¿La verdad? Ni me acuerdo. Probablemente no, porque hay una cosa que defiendo mucho en la vida y es la lealtad. Más allá de la fidelidad y de lo que sea, es la lealtad. Yo siempre he sido muy leal. Para poder irme de ahí no necesitaba de una infidelidad”, reconoció Ramírez, quien contó secreto de escena ‘hot’ con Carlos Torres.

A continuación, la entrevista en la que la artista se refiere a lo ocurrido con Jimmy Vásquez; el momento exacto aparece a partir del minuto 44:35.