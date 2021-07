La confesión la hizo la también bailarina luego de que el personaje ‘Diva Rebeca’ le preguntara en un Instagram Live si estaría dispuesta a hacer algún personaje LGBTI en televisión —como lo han hecho colegas como Carmen Villalobos— o si rechazaría la oferta.

“Una vez me tocó, pero muy poquito”, empezó explicando la actriz, que vivió incómodo momento con Carlos Torres, y agregó que el momento lo vivió en una “serie que se llamaba ‘Decisiones’, que era de Telemundo“.

En su discurso, la actriz también dijo que la escena la grabó con Patricia Castañeda y, ante esto, ‘Diva‘ le preguntó si había disfrutado del momento y ella respondió con desconcierto:

“Muy blandito. No sé. Es raro darle un beso a una chica. Pero no, la verdad es que no he tenido escenas súper. Ya llegarán, en su momento”.

A continuación, una foto de la actriz Patricia Castañeda:

Luego de que la artista reconociera que los besos con las mujeres no son lo suyo, ‘Rebeca’ quiso saber si detrás de cámaras alguna vez “probó chica”, a lo que ella respondió de forma escueta:

“De pronto borracha, en algún momento pude haberlo hecho, pero no me acuerdo. Yo tuve mi época de borrar cassette. Ya ahorita no. […] De pronto en alguna fiesta. No me acuerdo. […] No lo niego porque de pronto a la que le di el beso [dice]: ‘¿Pero cómo así?’“.