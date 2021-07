Aunque la pareja ha tenido una de las relaciones más sólidas, desde 2008, y ya tiene 2 hijos: Matías y Salvador, en los últimos días se ha dicho que habría una crisis en su relación; ante esto, la presentadora solo dijo que las personas se “están armando una película brava”.

Precísamente es por todas estas especulaciones y porque la también empresaria ha dicho en varias oportunidades que ella no está casada con el padre de sus hijos, que sus seguidores han preguntado si ellos son marido y mujer.

Carolina Cruz está comprometida con Lincoln Palomeque

En una entrevista que la exreina le concedió a ‘Juanpis González‘, este último le recordó que el actor no es “el marido, porque no se han casado” y ella aseguró que este tema no le quita el sueño

“No sufro de eso. Ya esa platica se perdió. Ya se fue así. No fue en esta vida. La fiestica y eso ya tocó en otra vida“, dijo Cruz, que sí volverá a trabajar a ‘Día a día’.

No obstante, segundos después la conductora de televisión aceptó que ella y Lincoln Palomeque sí tienen una alianza que los une:

“Tenemos anillo, sí, pero está en la casa. Es que no me gustan los anillos”.

¿Carolina Cruz renunció a RCN por el ‘rating’?

La pregunta la puso sobre la mesa el personaje encarnado por Alejandro Riaño, y ella no tuvo problema en recordar que trabajó durante 13 años en el canal.

“Te levantaron, te llevaron y, de pronto, ese ‘rating’ bajó y dijo: ‘Chao, chao'”, le dijo ‘Juanpis’ a ‘la Novia de Colombia’ —quien tuvo bebé arcoíris— y ella respondió entre risas: “No fue así, pero igual me lo dicen“.

“Me fui de RCN porque me fui a vivir fuera del país“, aclaró la empresaria, quien en ese entonces abandonó Colombia debido a que su pareja tenía grabaciones en Miami, Estados Unidos. Cuando regresó, recibió una propuesta de Caracol TV, para presentar ‘El festival internacional del humor’.

