‘Te olvidé’, el himno del carnaval de Barranquilla que magistralmente interpretó el maestro atanqueño Alberto Fernández Mindiola (7 de abril de 1927), tema que fue grabado en Bogotá el 27 de diciembre de 1953 en los estudios de la Emisora Nuevo Mundo, calle 12, entre carreras 6 y 7, entró de lleno a hacer parte del alma de los carnavales de la capital del Atlántico a comienzo de 1954. Por lo que, en estos carnavales, cumple la friolera de 69 años sin dejar de escucharse a lo largo y ancho de estas festividades.

Su compositor y arreglista, el plateño Antonio María Peñalosa Cervantes (25 de diciembre de 2016-18 de julio de 2005), para su genial creación, letra del español Mariano San Ildefonso, mezcló de este autor apartes de un poema de desengaño y desamor y de cobro de cuentas. Y con un ritmo, no de bolero, como lo indicaba la lógica, sino que acompañó tan nostálgica letra, con ritmos y cantos carnavalescos, como la danza del garabato. Razón más que suficiente como para que este tema penetrara en lo más profundo del alma de los barranquilleros.

Carnaval de Barranquilla: anécdotas con ‘Te olvidé’, himno del festival

La grabación y comercialización de ‘Te olvidé’, de acuerdo con lo que en varias oportunidades ha referido el maestro Fernández, se encuentra llena de anécdotas de todo tipo. Entre otras, que el cantante que iba a interpretar este tema era Tito Cortés. Pero Tito no dio la talla ya que a la grabación llegó pasado de copas. Razón por la cual, de emergencia, a Peñalosa le tocó a las volandas buscar, para que lo sustituyera, al maestro Alberto Fernández.

Continuando con las anécdotas cabe señalar que los integrantes de la orquesta, Sonora Curro, del sello Curro de José María ‘Curro’ Fuentes, se encontraba conformada por una mezcla variopinta de músicos. Tres independientes, entre los cuales el maestro Antonio María Peñalosa ofició como primera trompeta. La segunda trompeta estuvo a cargo de un cucuteño que lo llamaban ‘Cantabonito’. El piano, por su parte, le correspondió a un estudiante de derecho de la Universidad Nacional.

De la Orquesta Don Américo y sus Caribes, orquesta de planta de la Emisora Nuevo Mundo, participaron ‘Rafico’ Varela, tercera trompeta y ‘Chaleco’ maracas; y del quinteto de Jazz de panamá Sex-Rose cerros, agrupación de planta del bar ‘La Casbah’, lo integraron dos tamboreros y el contrabajo. A destacar que los panameños encargados de tocar las tamboras no tenían la menor idea de cómo se tocaba el ritmo característico del garabato, así que de esta labor se encargó el maestro Peñalosa.

Otra de las anécdotas a resaltar en medio de esta grabación se dio cuando el maestro Antonio María se equivocó en un tono con la trompeta, el segundo, después que el maestro Alberto Fernández remató el tercer verso, aproximadamente al minuto y medio de haberse iniciado la grabación, ‘…Te olvidé, te olvidé, te olvidé…’. Fallo que solo puede percibirse si uno escucha la grabación directamente del disco de 78 RPM, ya que cuando fue digitalizado en formato CD, incluso en el LP, este no se percibe, ya que el fallo fue suprimido.

Terminado el proceso de grabado de ‘Te olvidé’, el maestro Peñalosa revisó con detenimiento el desarrollo de la grabación, y muy a pesar de verificar lo de su fallo con la trompeta, decidió dejarla tal cual, esto debido a las dificultades que se presentaron en el acoplamiento de la orquesta y del intérprete. Y según palabras del maestro Mindiola a esa hora de la mañana, 11:30 AM, después de dos horas y media de grabación los integrantes de la agrupación se encontraban agotados como para intentar repetir este tema. Y en verdad se requiere ser un profesional en la materia o estar avisado, como para detectar, casi siempre sin éxito, el sitio exacto del referido fallo.

Y en cuanto a ‘Curro’, un gallo con muchas espuelas logró, con muchas argucias, muchas de ellas aprendidas de su hermano Antonio Fuentes, ponerse de acuerdo con el maestro Peñaloza, cuyo trato no era nada fácil, para que redujera la extensión de su letra, ya que según sus palabras tenía más versos que el himno nacional. Y para obtener los derechos para grabarla por una cuantía razonable, la primera vez que se encontraron en Bogotá, de tajo la rechazó, “interesándose” por otros temas de su autorías. En su segundo encuentro, con algo de desdén, le dijo, bueno, grabemos ‘Te Olvidé’, pero déjame revisarla porque me parece muy larga.

De los anécdotas que más recuerda el maestro Alberto Fernández, es que en el auditoria de la Emisora Nuevo Mundo, se encontraba la cubana Celia Cruz, quien esperando turno para grabar con la Orquesta de Don Américo y sus Caribes, se ofreció para cantar con el coro, pero el maestro Peñalosa declinó su ofrecimiento porque no quería en el coro la voz de una mujer. Sin embargo, mientras se grababa ‘Te olvidé’, Celia no solo bailó este tema durante su ejecución, sino que finalizada la grabación pasó a felicitar a Alberto, ya que había quedado impresionada por el timbre y la cadencia de su voz. Así que podemos afirmar, que la primera persona que en vivo y en directo bailó el tema, que con el pasar del tiempo se convertiría en el himno del carnaval de Barranquilla, fue la guarachera cubana Celia Cruz.

La reproducción de los discos, sello Curro, cara A, ‘Mi Pobre Corazón’, que días antes había interpretado Tito Cortés, y ‘Te olvidé’, cara B, ambos acompañados con El Conjunto Sonora Curro, fue prensado en Medellín en la casa disquera Ondina. Pero el impacto que produjo su reproducción en las emisoras de Cartagena y en Barranquilla, fue de tal dimensión que la primera remesa de discos se agotó en un santiamén. Y las colas para pagarlos con anticipación, mientras llegaban los nuevos pedidos, quienes recibían como comprobante de pago un papelito, eran como de unas tres cuadras.

‘Te olvide’, que desde hace 69 años en toda Colombia, en especial en los carnavales de Barranquilla, ha sido interpretada por un sinnúmero de cantantes y agrupaciones musicales, bien vale la pena resaltar sobre esta producción musical, que ninguna de sus versiones la han podido superar, y que será muy difícil, para no decir que imposible, que puedan mejorar la versión del maestro Fernández Mindiola, que acompañara el Conjunto Sonora Curro.

Al respecto, también me comentó el maestro Fernández que la letra y la melodía de ‘Te olvidé’ solo vino a conocerla cuando el maestro Peñalosa lo fue buscar a su casa para pedirle que la grabara, por lo que no tuvo tiempo para memorizarla. Así que después de los ensayos de rigor con la agrupación que iba a acompañar su interpretación, le tocó, mientras la cantaba, leer buena parte de la letra.

Otro dato curioso, es que la sala de grabación estaba ubicada en el mezanine, por encima del auditorio donde se encontraba la orquesta. Enrique París el director técnico de la grabación, instruyó al maestro Peñalosa para que cuando un bombillo rojo encendido que iba a bajar atado al cable de la energía tocara el piso, diera la orden a la orquesta para que empezara a Interpretar ‘Te olvidé’. Pero París bajó el bombillo con tanta fuerza, que al tocar el piso este se rompió. Peñaloza, confundido por este imprevisto, como un niño cuando juegan a la “estatua”, quedó petrificado con las manos arriba. Según el maestro Fernández, este fue el momento más chistoso de la grabación.

Por su parte el Maestro Mindiola dentro de sus recuerdos musicales, no contaba con una copia de ‘Te Olvidé’ en formato de 78 RPM. Así que en la primera oportunidad que tuve le llevé una pasta de este disco en sello rojo. Y fue tanta la alegría que lo embargó, que, al día siguiente, bien temprano, lo llevó al centro de Bogotá para que se lo enmarcaran. Pero cuando lo fue a buscar encontró, que no le habían puesto el rótulo ‘Te olvidé-Alberto Fernández-1954’, por lo que lo dejó para que se lo anexaran, ya que lo de colocar el rótulo al cuadro, había sido una de sus exigencias. Este cuadro, una vez recibido a satisfacción, lo colgó en la parte central de la pared principal donde exhibe los reconocimientos que ha recibido en vida.

Pero de todas los anécdotas acaecidos durante esta accidentada grabación, creo para mí entender, que es la más relevante de todas, no se si esto se deba tanto a mi espíritu investigativo como a mi pasión, quizás obsesiva, por coleccionar joyas musicales, se trató del relato que el maestro Fernández Mindiola me hizo en una de las tantas pláticas que he tenido con él alrededor de ‘Te Olvidé’ y de otros pormenores como intérprete de la música vallenata y tropical.

Al respecto el maestro Fernández me comentó, que en el primer prensaje de este disco no figuró su nombre como intérprete de este tema. Inquieto por este descuido por parte de la casa disquera, le preguntó a José María ‘Curro’ al respecto, y lo que ‘Curro’ le contestó, es que él lo hizo a propósito, ya que si se enteraban del nombre del intérprete, iba a recibir tantas ofertas, que le iba a quedar difícil encontrarlo disponible para próximas grabaciones. Sin embargo, a pesar de esta habilidosa jugada por parte de Curro, que no le resultó exitosa ya que su voz fue reconocida con facilidad en el ambiente musical del caribe, se comprometió a incluir su nombre en los siguientes prensaje, compromiso que ‘Curro’ cumplió al pie de la letra.

De mi parte, después de que el maestro Alberto Fernández Mindiola me diera esta información, me di a la tarea de conseguir una pasta en la que no figurara su nombre como intérprete, pero hasta la fecha esta búsqueda ha sido infructuosa. Sin embargo, un poco antes de la pandemia, el filósofo, investigador y escritor de la cultura caribe, el cartagenero Enrique Muñoz Vélez, en una reunión en mi casa me mostró desde su celular una foto-escáner de ‘Te olvidé’, sello Curro de color blanco, prensado en formato de 45 RPM, una gentileza de su amigo, el escritor panameño, investigador y conferencista de la cultura caribe, Mario García Hudson, copia que corresponde al primer prensaje de este histórico disco.

Así que con esta muestra, por lo menos en formato de 45 RPM, pude corroborar la veracidad de la historia que me había contado tiempo atrás el maestro Fernández. De momento me encuentro a la espera de poder encontrar, más adelante, copias, en pastas, de este primer prensaje de ‘Te olvidé’, tanto en el formato de 45 como en el de 78 RPM, en los que no figure el nombre de su intérprete, Alberto Fernández Mindiola.

Para el maestro Alberto Fernández, el intérprete de ‘Te Olvidé’, el himno eterno del carnaval de Barranquilla, próximo a cumplir 96 años de vida, le deseamos que nos siga compartiendo sus bastos conocimientos sobre nuestro folclor vallenato y tropical, y por muchos años más.