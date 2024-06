Actualmente, la barranquillera se encuentra en un noviazgo con Frederik Oldenburg, luego de terminar su relación de trece años con el actor Sebastián Caicedo, y que causó sorpresa en todos sus seguidores.

Durante la grabación de ‘Top chef celebrity’, en el que oficia como presentadora, Villalobos recibió la visita del ‘niño prodigio’, reconocido astrólogo dominicano, que vaticinó que ella podría quedar embarazada.

(Lea también: Sebastián Caicedo reveló drama que vivió al separarse de Carmen Villalobos: “Toqué fondo”)

“Eres Cáncer, todo lo que tiene que ver con maternidad… Pronto, en su momento”, le dijo el adivino. El nerviosismo por parte de la actriz fue evidente, que casi no encuentra las palabras para responder al pronóstico.

La anfitriona logró organizar sus ideas y dio a entender que, por el momento, no tiene pensado ser mamá, “Yo amo la familia, sí, pero sin necesidad de estar embarazada. Soy muy maternal, a todos acá los trato como a mis hijos”.

Acá, el momento que se vivió en el programa:

Los internautas no tardaron en comentar el curioso hecho que se vivió en la producción de Telemundo: “Carmen me da la impresión de que ella va a ser mamá, sus cambios físico se notan mucho”, “yo creo que ella quiere, pero tiene miedo”, “lo desea, pero no sabe cómo aceptarlo”, son algunas de las acotaciones que se pueden leer en la publicación de TikTok.

Carmen Villalobos es una artista con múltiples proyectos personales y profesionales por su éxito en series como ‘Sin senos, sí hay paraíso’, ‘El señor de los cielos’ y ‘Hasta que la plata nos separe’, y en reiteradas ocasiones ha mencionado que un hijo es una responsabilidad muy grande y debe estar completamente para tomar una decisión de ese calibre.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.