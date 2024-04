Pese a que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos conformaban una de las parejas más estables de la farándula colombiana y latina, ambos decidieron ponerle fin a su matrimonio en julio de 2022, después de 13 años de relación.

La separación fue tan mediática que los dos tuvieron que salir a explicar públicamente que no se trató de una infidelidad, tal y como llegaron a mencionar algunos medios de entretenimiento, sino que fue un mutuo acuerdo al que llegaron.

¿Qué vivió Sebastián Caicedo al separarse de Carmen Villalobos?

Aunque ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, este sábado 27 de abril el actor vallecaucano recordó ese duro episodio de su vida y reveló que pasó por un momento verdaderamente difícil.

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo y mi vida porque esa era mi vida tanto profesional como personal […]. Yo no sabía de qué agarrarme, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo”, narró Sebastián Caicedo en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión.

Acá, su relato:

De acuerdo con su madre, Teresita Londoño, “él no sabía qué hacer, las cosas no le estaban saliendo bien y estaba tocando fondo”. La hermana del actor, María Alejandra Caicedo, también habló en el mismo espacio y explicó que “él cayó en una profunda depresión”.

Pero aunque la gente puede llegar a pensar que por su reconocimiento no tuvo problemas para afrontar dicha situación, lo cierto es que esa decisión le cambió la vida por completo.

“Esa oscuridad me llevó a pensar en atentar contra mi vida, sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles y toqué fondo. Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar después de haber sido ese referente en Colombia. No sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre buscan debajo de las piedras la razón. Siempre habrá un aprecio mutuo y de ella [Carmen Villalobos] no tengo nada malo que decir”, relató el actor en el programa.

Por último, Caicedo se refirió al hecho de que su divorcio dio tanto de qué hablar que, incluso, llegaron a poner en duda su sexualidad. Esto, como era de esperarse, lo golpeó bastante.

“Me dio duro que, al no encontrar una infidelidad, tuvieran que decir que de pronto yo era gay. Tengo grandes amigos gays que los aprecio y, si yo fuera gay, lo hubiera dicho y no me hubiera casado. Sí me pareció un golpe muy bajo”, concluyó en ‘Se dice de mí’.

