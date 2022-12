En 2019, Greeicy Rendón aceptó la invitación de Maejor, cantante, compositor y productor norteamericano, para interpretar juntos el famoso tema ‘I Love You’.

La canción, que actualmente cuanta con más de 27 millones de reproducciones en YouTube, en su momento se posicionó en las principales plataformas digitales en más 31 países.

(Vea también: Mike Bahía contó el ‘susto’ que pasó con su hijo Kai al nacer)

Si bien, el tema ayudó a la colombiana expandir su carrera, la misma casi le traer problemas con Mike Bahía, ya que el cantante experimentó algo de celos al escucharla por primera vez.

Canción de Greeicy con Maejor le causó celos a Mike Bahía

La pareja se encuentra de gira por Latinoamérica, y hace unos días llegaron con su ‘Amantes Tour’ a Guatemala.

Durante el ‘show’, el caleño abrió su corazón y se sinceró con los presentes al contarles algo de lo que no se siente orgulloso. De acuerdo con Bahía, producto de sus inseguridades, ha llegado a sentir celos por Greeicy, aunque él se considera un hombre que evita ese tipo de sentimientos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de inforfarandulacolombia (@inforfarandulacolombia)

“Yo no soy celoso y creo que es de las cosas chéveres de mí. Yo soy de los que piensa que el amor es lo mejor para el otro, así no sea lo mejor para nosotros y por eso hemos podidos permanecer meses separados, construyendo carreras separadas, para que hoy puedan juntarse y no separarse nunca”, inició contando.

Sin embargo, luego aseguró que una de las canciones de su prometida le produjo muchos celos.

Lee También

“Iba con mi mánager en el carro escuchando una canción y yo dije: ‘¿Qué es esta canción?’, y él no me había dicho nada, era en inglés, cuando entra cantando la voz de Greeicy y yo digo: ‘No puede ser ¿esto que es?’, y él me dice: ‘Esa es la nueva canción de Greeicy’. Sentí una cosa en mi alma que me obligó a decirle a mi mánager: ‘Negro, esa canción toca hacerle algo, darle una vuelta’, y me responde: ‘Estás loco, está canción es del ‘man’ y él la invitó a ella’”, narró el artista.

Después, el intérprete dijo que quería sacarse esa espinita cantando la canción ‘I love You’ junto a Greeicy esa noche en el escenario.