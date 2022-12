Cuando Greeicy Rendón y Mike Bahía revelaron que estaban esperando su primer hijo, sus fanáticos se emocionaron tanto, que no veían la hora que naciera. Sin embargo, la pareja ha decidido no mostrar el rostro del bebé, quien nació el 21 de abril de este año.

(Vea también: Mike Bahía contó el ‘susto’ que pasó con su hijo Kai al nacer)

Según han dicho, no está dentro de sus planes presentar públicamente a Kai, sino que, por el contrario, decidieron que lo harán cuando él mismo lo decida, igual que J Balvin con su hijo Río, y Camilo y Evaluna con Índigo.

En redes sociales los intérpretes de ‘Att: Amor’ han compartido algunas imágenes con su bebé, aunque siempre procuran que no se alcance a ver su rostro, sino las demás partes de su cuerpo como sus piernas, su espalda o sus pies.

¿Greeicy y Mike Bahía quieren ser padres nuevamente?

Durante las últimas semanas, la pareja ha estado en su gira, Amantes Tour, por varias ciudades de Latinoamérica, entre ellas, Quito, Ecuador, donde, además, tuvieron una rueda de prensa. Allí, revelaron algunos detalles no solo de sus carreras artísticas, sino también de su faceta como padres.

Entre las declaraciones que brindaron, aseguraron que les gustaría darle una hermanita a Kai para que se acompañen. Hasta hace unos meses, los cantantes no tenían entre sus planes tener un bebé, pero la vida les cambió completamente con la llegada del niño, de quien se han mostrado completamente enamorados, tanto, que por eso están pensando en tener otro hijo, especialmente una niña, a quien le pondrían por nombre Arena.

“¿Viene Arena?, yo preferiría que pudiera llegar en algún momento de la vida, que no es una cosa que tiene que fluir, pero nos parecería muy lindo que Kai tuviera una parcerita, su compañerita de juegos, de vida, de fiestas, de todo”, dijo la caleña. Mike, por su parte, afirmó que no cierra la posibilidad de agrandar la familia, pese a que el trabajo con Kai no ha sido tan fácil, así que, en ese sentido, prefiere seguirse dejándose maravillar.

(Lea también: “Me tienen secuestrada”: Lina Tejeiro dice que Greeicy Rendón y Kai no la dejan ir a casa)

“La vida nos ha sorprendido y lo cuento por los dos cuando digo que la vida desde que estamos juntos nos ha sorprendido con cosas demasiado hermosas y no veo por qué preocupar nuestras mentes mientras están pasando por la ventana cosas tan bonitas”.

Por ahora, la pareja se encuentra disfrutando del pequeño Kai, a quien han llevado a su gira, al igual que lo ha hecho Camilo y Evaluna con su hija Índigo.