Mientras Greeicy Rendón y Mike Bahía siguen visitando algunos países de Latinoamérica con su gira Amantes Tour, hay un nuevo integrante del ‘equipo’ que se lleva todas las miradas: su hijo Kai, que los acompaña en sus conciertos con los que pronto llegarán a Estados Unidos. El primogénito de la pareja llegó al mundo el pasado 21 de abril, y aunque los seguidores de ambos cantantes aún no conocen su rostro, el pequeño de siete meses es toda una estrella cuando aparece en sus redes sociales sus famosos padres.

Recientemente, fue el intérprete de ‘Buscándote’ quien reveló más detalles de su primer hijo en una entrevista con el ‘influencer’ Marko. Además de confesar que su prometida le pidió que grabara, su parto, que sucedió de forma natural; también contó la preocupación que vivió cuando vio a su bebé por primera vez.

Mike Bahía se asustó en el parto de Greeicy ¿Por qué?

El cantante caleño, de 36 años, reveló que su hijo Kai nació con ‘algo extraño’ en un extremo de su cabecita; una situación que se puede presentar comúnmente cuando los partos son naturales, pero que algo que él no entendía en su momento. “Yo estoy observando y solo le veía eso como salidito en la cabeza y yo solo podía pensar en que le pasaba algo, pero veía al doctor haciéndole todo el diagnóstico y luego me dice ‘listo, él está perfecto, tienen un niño sano’ y yo ‘bueno, pero no me dijo nada de eso’”, contó el cantante, quien recuerda estar muy preocupado durante un tiempo al verle un detalle extraño en la cabeza de su pequeño recién nacido.

“Yo me quedé esperando hasta que llega y me dice ‘no, mira, esta hernia que ves aquí es porque salió de forma natural’ el man no había terminado de explicar y ya se le estaba terminado de formar. Pero es que apenas salió fue muy impresionante para mí verle la cabeza así”, expresó aliviado.