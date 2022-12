La artista vallecaucana sorprendió a varios de sus fanáticos con una historia que, al parecer, le ocurrió hace varios años. Pese a que sostiene una consolidada relación sentimental con Mike Bahía, padre de su hijo, todo indicaría que hace un tiempo sufrió una decepción amorosa.

(Vea también: Mike Bahía contó el ‘susto’ que pasó con su hijo Kai al nacer)

De acuerdo con lo comentado en medio de un concierto que dio en los últimos días en Chile, un hombre la engañó, pero ella se hizo la de la vista gorda y decidió continuar como si nada hubiera pasado.

Aunque Greeicy —que hace poco confirmó si tendría más hijos en un futuro—no dio detalles de si ese hombre sería el también caleño, sí confirmó que lo perdonó con la esperanza de que no se volviera a repetir.

“La primera vez este hombre comete un error muy grave conmigo, pero pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: “Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido”. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento? a mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”, expresó la artista de 30 años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de inforfarandulacolombia (@inforfarandulacolombia)

Lo curioso para muchos fue cuando los músicos pararon de tocar, ya que posiblemente la historia haría parte del montaje que tiene la también actriz para su gira ‘Amantes Tour’.

“La segunda vez, es más… ¿por qué dejan de tocar? ¿Saben porque dejan de tocar? Porque lo conocían”, mencionó Greeicy en tono de reclamo.

Lee También

Pero allí no quedó todo, pues se acercó a uno de sus bailarines y le preguntó si conocía o no a la persona a la que estaba haciendo referencia, pero este se mostró nervioso y no le dio una respuesta.