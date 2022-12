A nadie se le pasa por la cabeza, que cumplir con los compromisos se relaciona con irresponsabilidad, pero si de por medio hay una enfermedad y ataques de tos como los que sufrió Greeicy Rendón, cambia la perspectiva. Y aunque la artista mostró el amor por su trabajo y su público, no parece haber sido la mejor decisión, sobre todo cuando en muchas partes el COVID-19 está volviendo a ser un problema.

( Vea también: Greeicy admitió que le fueron infiel, pero no dejó claro si fue Mike Bahía: “Lo perdoné”)

En medio de la gira por Centroamérica, que llevan a cabo la vallecaucana y Mike Bahía, fue preocupante ver que la joven no podía controlar su tos. Pero, sobre todo, causó alarma lo que ella misma contó en su perfil de Instagram.

El miércoles 14 de diciembre, en las redes sociales de Greeicy, se vio una publicación en la que tiene una mascarilla y se presumía que estaba teniendo dificultades de salud. Ella no dio muchos detalles, solo acompañó la historia con el siguiente texto: “Mañana y pasado, nos vemos porque nos vemos”.

Así se causó preocupación por la cantante y su estado de salud, pero todo se confirmó el viernes 16, cuando publicó una serie de varios videos en los que narraba detalles de lo que había vivido, dando explicación a la imagen con la mascarilla:

Eso lo publicó antes de anunciar que estaba en El Salvador para su última presentación, por medio de este mensaje, que también dio luces de lo que ha venido aguantando:

Se ve el compromiso de Greeicy, el amor y pasión por cantar, pero evidentemente no había superado su problema. Porque en videos posteriores no pudo aguantar la tos y ella decidió salir a dar paseos por el mar.

Y para completar las razones de preocupación, la misma cantante contó que antes de un concierto ni siquiera tenía voz, lo hizo en medio de otro ataque de tos y mientras hablaba con personas de su equipo de trabajo:

“Último día, último show del año… La gente sabe que estoy… siempre que nos maquillamos, ponemos música y yo intento ir cantando para ir calentando la voz ¿Me salió alguna frase? (Nada) y cada vez que intentaba cantar y no salía nada, nos mirábamos y… mal. El caso es que la logramos, yo supuse que no iba a lograrlo, estaba muy mal y, de hecho, hoy me siento así. Pero, nada…”.

(Lea también: “Me tienen secuestrada”: Lina Tejeiro dice que Greeicy Rendón y Kai no la dejan ir a casa)

Según el relato, todo pareció calmarse cuando Greeicy pudo cantar la primera canción en el escenario, pero la preocupación siguió porque la tos no paró y ella misma aceptó que iba a volverse a presentar, así fuera con ataques de tos:

“Ya me di cuenta, yo ya lo sé, que si mi voz falla, ustedes me van a apoyar. Así que si me ven como (sonido de ahogo), me ayudan. Porque es el último show del año y voy a hacerlo, así sea cantar todas las canciones a punta de tos. Como sea, lo vamos a hacer. No es lo que quisiera, quisiera estar en mi 100%, pero está fallando mi instrumento laboral. Ustedes se merecen lo mejor y les prometemos que en actitud, lo mejor, así mi voz no esté como debería estar…”.