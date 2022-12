Una de las famosas que más ha cautivado en su faceta como madre ha sido Greeicy Rendón, quien dio a luz por primera vez el 21 de abril de este año. La artista caleña ha mostrado que disfruta mucho su faceta como madre. Hace unas semanas retomó sus giras y, por supuesto, ha llevado a Kai, a quien todavía no se le ha podido conocer su rostro porque los artistas quieren respetar su privacidad y que sea él mismo quien decida cuándo desea mostrarse ante el público.

Para algunos internautas, la intérprete de Los consejos se ve muy tierna cuando aparece junto a su bebé, mientras que, para otros, a veces suele mostrarse muy “brusca” en su forma como se dirige al pequeño.

(Lea también: Greeicy admitió que le fueron infiel, pero no dejó claro si fue Mike Bahía: “Lo perdoné”)

View this post on Instagram A post shared by Greeicy (@greeicy)

¿Qué accidente tuvo Greeicy con su hijo Kai?

Como es costumbre, la cantante publica fotos y videos compartiendo con el bebé. La mayoría de las veces, aparecen jugando y de fondo, se escucha al niño riéndose tiernamente.

Hace poco, la artista publicó un nuevo clip cuya intención era mostrar cómo se divertían juntos. Sin embargo, tuvieron un pequeño accidente que generó la reacción de algunos internautas.

(Vea también: ¿Greeicy Rendón y Mike Bahía buscan la hermanita para Kai?)

En las imágenes se observan las ‘monerías’ que la artista le hace al niño. En un momento, se lanzó sobre la cama y llevó su cara hacia la de él, pero sin contar que, de repente, Kai, quien estaba acostado, levantó su cabeza y ambos terminaron chocándose. “Ay, nos dimos”, dijo mientras se sobada su nariz.

Afortunadamente, el bebé no derramó lágrimas, pese a que Greeicy confirmó que el golpe sí había sido fuerte. “No lloró y a mí sí me dolió durísimo. Tú eres muy fuerte”, dijo la artista mientras se quejaba del dolor.

View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

Lee También

Los internautas comentaron la publicación que fue replicada por la cuenta de Rechismes. Algunos la defendieron y otros la criticaron. “Siempre me ha parecido tan ordinaria con ese bebé”, “nosotras las mamás primerizas somos muy torpes”, “es una payasa”, “eres muy divertida mamita pero bájale un poco pobre bebé”, “a mí la verdad me parece muy linda y todo con su bebé”, “Greeicy es brusca con el bebé y muy tosca”, “por ser tan alborotada y brusca siempre”, “Greeicy es una guerrera. Por ahí dicen, hijo de tigre sale pintado”, “yo si fuera mamá… sería Greeicy”, “ella no trata bien a su bebé, todo es fachada”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.