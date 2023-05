El presidente Gustavo Petro, que durante su campaña por la presidencia por Colombia recibió el apoyo de miles de jóvenes, ahora recibe críticas de muchos de ellos, pues, luego de varios meses en el poder, seinten que no hay ningún cambio, como prometió el actual mandatario cuando se posesionó el pasado 7 de agosto de 2022.

(Lea también: Reunión de Petro y altas cortes no tendrá al fiscal, pese a que la pelea es con él)

Y es que desde que Petro Urrego se convirtió en presidente, se ha dedicado a promover, principalmente, sus reformas de la salud, tributaria, laboral, pensional, entre otras, las cuales han sido más criticadas que aceptadas desde diferentes miradas y sectores del país. En las más recientes encuestas, el mandatario aumentó su impopularidad.

Otro de los objetivos que más ha destacado en el actual Gobierno es su proyecto de la “paz total”, que también es muy criticado, en el que busca negociar con guerrillas y bandas criminales, pero, hasta el momento, se siguen presentando asesinatos, secuestros y hostigamientos por parte de los delincuentes.

Además, otro de los temas que lo puso en el ojo del huracán fue por su hijo Nicolás Petro, a quien acusan de recibir dinero del narcotráfico a cambio de favores polítcos. Todos estos componentes y muchos otros han hecho que quienes lo apoyaron, en un principio, empiecen a dudar de lo que sería el cambio del que habla Petro. Hace pocos días, una famosa cineasta colombiana, que impulsó la campaña de Petro, aseguró sentirse intranquila.

(Vea también: “Ibagué es una ch…”: ‘Fucks news’ puso pecho por la ciudad ante insultos de Westcol)

Uno de ellos es el famoso comediante Camilo Sánchez, de ‘Fucks News’ y quien también pasó por ‘Sábados felices’, de Caracol Televisión, programa el cual ganó.

“Yo siento decepción, es un despecho, es como una entusada, uno no entiende por que pasa estas vainas, si, de verdad, habiamos puesto fe. Nos vendió un cuento y nos decepcionó, como una novia, cuando dice que va a cambiar, que no es como todas las demás, que no es corrupta”, indicó el famoso comediante.