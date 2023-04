Aunque el Gobierno de Gustavo Petro logró la aprobación de una reforma tributaria en tiempo récord, el trámite de los proyectos que pretenden darle un giro al sistema pensional, laboral y de salud no está siendo sencillo. Varios partidos le han puesto condiciones y no le votarán a favor con tanta facilidad.

Ante ese panorama, el presidente reconoció en entrevista con La Pizarra que hay problemas para que dichas reformas sean aprobadas pues no tiene las mayorías en el Congreso de la República.

“Nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso. Ahí viene la primera dificultad, que es construir una coalición mayoritaria, en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional y a las mismas reformas que yo pretendo cambiar. Ellos las aprobaron antes, ahora les he solicitado cambiarlas”, reconoció.