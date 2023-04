‘Don Jediondo’ amaneció esta Jueves Santo bastante activo en su cuenta de Twitter. El comediante vio un ránking de los países en los que más han aumentado los precios de la comida y no ocultó su inconformidad con la gestión del actual Gobierno Nacional.

El humorista citó una publicación económica en la que se indica que la inflación de los alimentos en Colombia para febrero, en comparación con el mismo mes del año pasado, fue del 24 %. Así las cosas, el país salía como el séptimo del mundo con un mayor incremento en ese rubro.

‘Don Jediondo‘ atacó al gobierno de Gustavo Petro

El boyacense aprovechó la oportunidad para arremeter contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, aunque no los mencionó directamente. Sin embargo, él lanzó varias indirectas, y usó frases propias de la Semana Santa para dejar claro lo que piensa sobre el mandatario y su gestión en materia económica.

La primera publicación que hizo el comediante decía: “Ahí tienen pa’ que lo vean”, haciendo referencia al ránking en el que Colombia salía mal parada. Minutos después, llegó su primera indirecta con lenguaje religioso. “Todo está consumado”, acotó en una directa alusión al ‘sermón de las siete palabras’.

Pero el humorista de ‘Sábados felices’ no paró ahí. Poco después publicó otro tuit diciendo: “Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre”. La arremetida contra el Gobierno terminó con otra indirecta muy directa. “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, concluyó.

Como era de esperarse, decenas de seguidores de ‘Don Jediondo’ comentaron todas sus publicaciones contra Petro y su gestión económica. Unos usuarios estuvieron de acuerdo con él y lo respaldaron, mientras que otros lo criticaron.

Estos fueron los tuits que el comediante compartió hace algunas horas:

Todo está consumado https://t.co/ew7AeT67ZO — Don Jediondo (@DonJediondo) April 6, 2023

Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre pic.twitter.com/eItqURymY6 — Don Jediondo (@DonJediondo) April 6, 2023