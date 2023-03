Parece que a Gustavo Petro le quedó gustando salir al balcón de la Casa de Nariño para dirigirse al pueblo colombiano, tal y como ocurrió el pasado martes 14 de febrero luego de la floja jornada de movilizaciones.

(Vea también: Petro no se aguantó y respondió a las polémicas declaraciones de general de Policía)

En dicha oportunidad, el presidente de la República envió un mensaje que exigía la aprobación de las reformas, después de la marcha de la oposición y varias críticas por parte de algunos sectores.

Ahora, todo parece indicar que el próximo lunes primero de mayo habrá otra movilización, pues así lo sugirió el jefe de Estado en la clausura de la Asamblea Popular que se lleva a cabo este domingo 26 de marzo en Bogotá, en la Universidad Nacional.

Durante el discurso el mandatario invitó a los trabajadores y Juntas de Acción Comunal (JAC) a reunirse en el Palacio de Nariño como muestra de apoyo a las reformas que se están tramitando: la pensional y la laboral.

“A mí sí me gustaría que este primero de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño y que el pueblo trabajador llegue para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia. No queremos más esclavismos, queremos dignidad laboral, justicia social, un pacto social”, precisó.