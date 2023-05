De acuerdo con la más reciente encuesta de Datexco para W Radio, la imagen negativa del presidente Gustavo Petro se disparó e, incluso, más de la mitad los consultados tienen una percepción desfavorable del mandatario, alcanzando un 61 %.

La encuesta fue realizada entre los días 3 y 5 de mayo, a través de llamadas telefónicas a hogares de manera aleatoria.

La primera pregunta indagaba sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Petro en el país, obteniendo como resultado que el 61 % de los encuestados desaprueba, cifra que un mes antes estaba en 52 %.

Percepción de Gustavo Petro. Fuente: Encuesta Datexco mayo 2023

Imagen negativa de Petro sigue creciendo

Esto quiere decir que su imagen negativa creció nueve puntos porcentuales en el último mes, de acuerdo con Datexco.

En tanto, la aprobación del mandatario bajó ocho puntos porcentuales, desde 38 % hasta 31 %, mientras que un 9 % restante dijo no saber u optó por no responder.

Según los resultados de la encuesta, la región oriental registra la mayor desaprobación hacia la gestión del presidente Petro, con un 72 %.

En contraste, la región caribe es donde se evidencia el mayor nivel de aprobación, alcanzando un 42 %.

La encuesta también incluyó una pregunta sobre la opinión de los encuestados acerca de los discursos del presidente Gustavo Petro realizados desde el balcón de la Casa de Nariño.

La pregunta formulada fue: “¿Le gustan los discursos del presidente desde el balcón de la casa de Nariño?” A la cual, el 58 % de los encuestados respondió que no les gustaba, mientras que el 31 % indicó que sí. El 11 % restante no sabía o no respondió.

Percepción de los discursos de Petro. Fuente: Encuesta Datexco mayo 2023

Entre los factores considerados en la encuesta también se evaluó el avance del proceso de “Paz Total” del gobierno del presidente Petro.

Los consultados calificaron de 1 a 5, siendo 1 muy mal y 5 muy bien, el avance de este proceso, obteniendo un resultado de 2.2, lo que indica una disminución en la favorabilidad respecto al mes anterior, cuando había obtenido una calificación de 2.4.

A raíz de los recientes cambios en el gabinete ministerial, la encuesta del Opinómetro consultó a los colombianos si se sentían tranquilos con el cambio de 7 de los 18 ministros del gobierno Petro.

Cambios ministeriales. Fuente: Encuesta Datexco mayo 2023

El 51 % respondió que no, mientras que el 31 % indicó que sí lo estaba. Además, se observó que la región oriental y Bogotá fueron las zonas donde se evidenció el mayor desacuerdo con el remezón ministerial.

Puede consultar la ficha técnica y la encuesta completa en este link.