El fiscal Francisco Barbosa, quien está en una guerra total con el presidente Gustavo Petro, se jugó una carta internacional para defender la independencia judicial que el mandatario pareciera quiere golpear.

Y lo hizo de forma estratégica para llevar la discusión a un campo en el que el Jefe de Estado se siente superior. De ‘Buena Fuente’ supo que Barbosa movilizó su influencia en la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos –en la que se reúnen las fiscalías de la región y que él preside– para que, de forma categórica, rechacen los intentos de Petro por imponer la narrativa de que, como Jefe de Estado, es una suerte de patrón de la Rama Judicial.

¿Cuántos ministros lleva Gustavo Petro en 10 meses?

Y hablando de Petro, a quien le gustan las matemáticas, le recordaron una fórmula muy sencilla por cuenta de sus dos revolcones en el gabinete. En los 10 meses que lleva en la Casa de Nariño ha tenido un total de 27 ministros. ¡27! Y eso sin contar que el Ministerio de Cultura tiene a un encargado. Su antecesor, Iván Duque, sumó 40 en los 4 años. ¿El actual mandatario romperá esa marca?

La lupa de la Procuraduría puesta en el gabinete

La Procuraduría tiene un total de 37 casos abiertos que salpican al gabinete del autodenominado “gobierno del cambio”. De acuerdo con información del Ministerio Público, los ministros Ricardo Bonilla (Hacienda), Willian Camargo (Transporte), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Susana Muhamad (Ambiente) e Iván Velásquez (Defensa), entre otros, tienen expedientes disciplinarios abiertos; algunos se abrieron antes de que fueran nombrados ministros. La duda está en hasta dónde avanzará la Procuraduría de Margarita Cabello en esos casos. ¿Habrá sanciones reales?

Estados Unidos se opone a entregarle datos a Maduro

Aunque la relación entre Colombia y Venezuela va muy bien desde que Petro decidió acercarse a Nicolás Maduro, hay un punto en el que Estados Unidos no ha cedido y del que dejó claro –al menos por ahora– no quiere que cambie. Resulta que la información más sensible de inteligencia que comparte Washington con Bogotá no puede ser compartida con Caracas. Y la razón es el temor de que una filtración en un gobierno autoritario como el que está enquistado en el Palacio Miraflores puede ser usada de forma errónea y afectar operaciones claves contra el terrorismo transnacional y el narcotráfico.

La Policía recibe con discreción a su nuevo director

Colombia estrena esta semana director de la Policía. El martes, si nada se interpone, el general (r) William Salamanca asume el liderazgo de esa institución. Se sabe que la ceremonia será austera y discreta, con el fin de potenciar su discurso anticorrupción y de ahorro. Un cambio que fijo va a tocar a la general Olga Patricia Salazar, quien dirige la Dijín y que fue duramente criticada por el estrambótico recibimiento de la prófuga exsenadora Aída Merlano.

Colombia se alista para una visita real

De todo se dijo sobre la visita de Estado del presidente Gustavo Petro a España, pero un dato que pasó desapercibido tiene qué ver con doña Letizia. Resulta que en la cena real, a la que el colombiano fue sin frac, se confirmó que la reina visitará Colombia en las próximas semanas. Su intención es potenciar los programas de cooperación binacional. Una fuente enterada habló de la “buena química” que se les vio a la Reina y la primera dama, Verónica Alcocer.

