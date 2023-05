Bustamante presenta estos días la cinta ‘Nuestra película’ en el Festival Internacional de Documentales de Madrid, en la que se habla de la importancia de la memoria sobre la época de gran violencia que vivió el país los años ochenta, además de mostrar su visión sobre el nuevo Gobierno colombiano.

(Lea también: “Gustavo Petro pelea con el fiscal Barbosa para figurar”: analista Juan C. Flórez)

“Fui muy activa en la campaña (de Gustavo Petro), ya que creo en un país que pueda cambiar desde un gobierno progresista y que, además, es la primera vez en la historia que sucede, ya que siempre hemos tenido gobernantes de derecha”, explica en una entrevista.

Y añade: “Creo en su proyecto político, pero es verdad que a veces él me genera intranquilidad porque puede llegar a ser muy soberbio”, matiza.

Concretamente, la cineasta se refiere a las declaraciones del presidente colombiano durante las celebraciones del pasado Primero de Mayo. Petro llamó al pueblo a movilizarse y salir a las calles para apoyar las “reformas del cambio” que impulsa su gobierno y que no han contado con los apoyos suficientes en el Congreso.

“Además, su manejo del twitter me parece la cosa menos seria del mundo -agrega Bustamante-. Gobernar por esta red social me parece insólito, va anunciando quién será ministro sin avisar primero al que está nombrado, esto me parece muy preocupante“.

No obstante, “como proyecto político me parece maravilloso que la izquierda esté por primera vez en el poder“, incide.

(Vea también: Gustavo Petro, por choque con fiscal Barbosa, pidió reunión con las altas cortes)

Sobre el pasado del presidente en el movimiento guerrillero M-19 en los años ochenta, la cineasta subraya: “Todos tenemos oportunidad de cambiar”.

Desde que firmó la paz hace 30 años, prosigue, el actual presidente siempre ha estado en la vida pública del lado de la “democracia y la ley”, mostrando al mundo entero que “la paz sí se puede lograr”.