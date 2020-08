Todo parece indicar que la intérprete de ‘Amaraillo’, nominada a los Premios Emmy por su ‘show’ en el Super Bowl junto a Jennifer Lopez, les cumplirá a sus fanáticos la promesa que hizo el 26 de mayo, día en que aseguró haber leído los trinos de sus seguidores pidiendo canciones inéditas: “Estoy en eso”, escribió entonces.

Ahora, tres meses después, pistas apuntan a que la espera llegaría pronto a su final, pues en Twitter, Instagram y Facebook los internautas se encontraron con que la foto de perfil de Shakira ahora es de la sesión que hizo en 2014 para su disco homónimo.

Las imágenes de portada de Twitter y Facebook también cambiaron y ahora aparece una a blanco y negro, resultado del mismo trabajo de ese año.

Pack🐺

Shakira has changed profile and cover pictures on all her main social media sites.

The photos are from her 2014 photoshoot for the self-titled "SHAKIRA" album.

She also removed "Me Gusta" from her bios.

Do you think New music is on the way? 👀#ShakiraIsComing ? pic.twitter.com/nJ5WFFqwR6

— The WolfPack🐺 (@TheSheWolfPack) August 26, 2020