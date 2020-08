Lo hizo para invitar a sus fans de Estados Unidos a votar en las próximas elecciones, pero no por el actual presidente, que busca su reelección, sino por alguien más, pues al hacer eco a la esposa de Barack Obama dejó clara su posición.

“Ser presidente no cambia quién eres; revela quién eres”, fue la frase que citó Shakira de Michelle Obama, aunque luego escribió otras frases para persuadir a los votantes a no apoyar a Donald Trump.

“Being president doesn’t change who you are; it reveals who you are.” 🎙👏 @MichelleObama pic.twitter.com/HiV4EXjkAS

“Donald Trump ha mostrado que no es la persona correcta para liderar Estados Unidos. Amabilidad y empatía deben ganar esta vez, y está en las manos de la gente de todas las edades hacer su parte. Regístrate para votar, usa una máscara en la mesa de votación o recibe una boleta por correo, y sé un ejemplo de esa amabilidad y empatía que queremos ver en la oficina”, añadió la intérprete de ‘Amarillo’, aunque su mensaje no fue bien recibido por todos.

(2/2) register to vote, wear a mask to the polling station or get a mail-in ballot, and be an example of that kindness and empathy that we want to see in office. https://t.co/IjLMlfCE8H

— Shakira (@shakira) August 20, 2020