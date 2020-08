green

Como indicó el medio, aunque el actor de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ no se ha divorciado de forma legal con Angelina Jolie, ya sale públicamente con la joven y, pese a la pandemia, disfruta de su amor en libertad.

Brad fue visto llegando al aeropuerto de Le Bourget, ubicado en Francia, junto a la modelo; allí aparecieron portando tapabocas para cuidarse de la pandemia y vistieron con ropa informal.

En el lugar, Pitt tenía parte de su rostro cubierto con el elemento de bioseguridad, llevaba su cabeza inclinada hacia abajo, lució un sombrero y portó lentes oscuros; el medio comprobó que era él.

Según los datos dados por el portal, desde la terminal aérea, la pareja se dirigió a la propiedad que tiene el actor en el sur del país europeo, en donde se casó con Angelina Jolie en 2014.

Es importante mencionar que penas el 13 de agosto se dio otro conflicto entre el artista y su expareja, quien solicitó el cambio del juez que llevaba su divorcio, problema legal que no ha concluido por la custodia de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox.

Aquí, algunas fotos que ha subido Nicole a su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 100 mil seguidores; según Elle, la joven nació en Bergkamen, Alemania, puede hablar 5 idiomas y ha sido portada de revistas como Cosmopolitan y Marie Claire: