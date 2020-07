El ‘Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira‘, entró hasta en la categoría a mejor especial de variedades en vivo; aún no esta claro si las artistas fueron nominadas de forma directa, aunque en casos como el de Beyoncé y Lady Gaga ha sido así, por lo que se asume que esto no cambiará.

La Academia de la Televisión de Estados Unidos reconoció la impecable presentación de las cantantes, que se ha convertido en una de las más vistas de la historia y actualmente cuenta con más de 177 mil millones de visualizaciones en YouTube.

Además del espacio mencionado, las artistas están nominadas a los Emmy por mejor diseño e iluminación, mejor dirección musical y dirección excepcional para una variedad especial.

La ceremonia será emitida el próximo 20 de septiembre, y se espera una gran número de votaciones, puesto que la situación sanitaria actual ha disparado el consumo de televisión y uso de redes sociales.

Aquí, la reacción de las cantantes, que celebraron su actuación segundos después de agradecer al público, esto no fue televisado:

I just heard from @JLo that we have four #Emmys nominations for the Super Bowl LIV HT show! That’s amazing. Thank you @TelevisionAcad and everyone who made this possible. pic.twitter.com/YMVcgS2khM

— Shakira (@shakira) July 28, 2020