Aunque al principio muchos creyeron que se trataría de una estrategia o ‘experimento social’, Bad Bunny salió a aclarar públicamente la razón de su comportamiento. Desde hace un día, varios videos se volvieron tendencia. En ellos se veía al intérprete de ‘Callaita’ arrebatando los celulares de sus fanáticos y tirándolos al suelo.

Los hechos sucedieron mientras caminaba por la calle y una joven quiso tomarse una foto con él, lo mismo sucedió en una discoteca, donde varios fanáticos se le acercaban con los celulares en la mano. Tiempo después, el puertorriqueño confirmó en redes sociales la veracidad del contenido y reveló la razón que lo llevó a reaccionar.

¿Por qué Bad Bunny tira celulares de fanáticos al suelo?

Después que los videos del ‘Conejo malo’ se volvieran virales, y que muchos internautas lo atacaran por sus comportamientos, el artista de 28 años publicó en su Twitter la justificación que hizo que actuara de esa manera con sus fans.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cab&%# teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. Me tiene sin coj&%$#”, escribió. Sus palabras no fueron bien recibidas por muchos usuarios de internet, que lo siguen atacando por su actitud.

Farruko se pronunció por comportamientos de Bad Bunny

El intérprete de Pepas opinó sobre la actitud y reciente pronunciamiento de su colega. “Ahora que estoy afuerita, veo la fama haciendo de las suyas con los panas míos. Dios los cuide, en mis oraciones los pondré. Unos aborrecidos, otros haciendo lo que sea por no dejarla caer, no nos damos cuenta dónde estamos metidos hasta que lo ves de afuera. El que no esté bien agarrado emocional y espiritualmente, la sobre aceptación [fama], tuesta, chinfla y jode a los artistas, son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y para siempre. Por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida cuando el público dice fo”, escribió.