Bad Bunny, recientemente, en medio de una entrevista con Billboard, aseguró que está preparado para hacer una pausa de la música y, sobre todo, de los escenarios, pues en medio de su charla aseguró que el 2023 será completamente para él, para su salud física y mental.

Así que, de inmediato, todos sus fanáticos empezaron a hacer un tipo de despedida al cantante quien, aparentemente, no visitará ningún escenario el otro año, mientras descansa y se recupera del arduo trabajo que significó para él la gira que acaba de terminar. Por supuesto, la reacción de su fanaticada no fue la mejor, pues para muchos significaba la despedida de la música, mientras que para otros se trataba de solo un receso a la carrera y a los conciertos.

Lo cierto es que Bad Bunny les dio los mejores conciertos a sus seguidores gracias a su reciente gira, la cual finalizó en México; y es que el boricua se encargó de hacer un ‘show’ de otro nivel: una escenografía increíble, la manera en la que conectaba con el público al punto de volar por el lugar donde se presentaba para que todos pudieran verlo de cerca, e incluso, tener la idea de subir en cada una de las ciudades que visitó a algunos fanáticos para que lo enseñaran a bailar como él mismo lo decía.

Una de las afortunadas del momento, a quien subieron en Monterrey, no dudó en publicar un video en sus redes sociales donde hablaba sobre la gran experiencia que tuvo al lado del músico. Sin embargo, el clip donde contaba su historia se hizo viral por un detalle en particular, pues al final la fanática catalogó al cantante como decepcionante, por su olor.

La fan subió el clip en su TikTok y aseguró que estaba completamente nerviosa al momento. “Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que él no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado. Todo mundo lo vio, lo notó y dije ya perdí mi oportunidad de bailar chido y pues no. Todo salió bien”, comentaba la chica en su publicación.

En ese momento aprovechó para responder algunas preguntas de internautas y una de ellas le quiso preguntar sobre el olor de Benito, a lo que la joven manifestó estar decepcionada tras saber a qué olía en cantante.

“Yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía. Me llevé la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume. Yo realmente no le sentí un olor o no olía a nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no lo sentí”, comentaba la mexicana.

El video rápidamente se ha convertido en polémica, sumando más de 220.000 visualizaciones y miles de interacciones donde varios usuarios aseguran que no debería hacer esos comentarios después de que él la haya elegido para subir a tarima, aunque cabe aclarar que la fanática no hizo comentario malo, solo mencionó sentirse decepcionada, mientras otras mujeres que también estuvieron en tarima con él desmienten aquella versión.