Eso informó Caracol que, además, compartió con Pulzo los detalles de lo que pasará esta semana en ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Pedro, el escamoso’, sus dos novelas más vistas y que van muy bien en el top 10 del ‘rating’.

Adicional, el canal le envió a este medio el avance de dos de sus novelas de la tarde, que igualmente aparecen entre los programas con mayor audiencia, de lunes a viernes, de ese medio y de RCN, que en esta nota también fue incluido con los adelantos de ‘Betty, la fea’ y ‘La hija del mariachi’, que han aparecido en sus emisiones.

Avance de ‘Pasión de gavilanes’, del 7 al 11 de diciembre

Gabriela, la mamá de las Elizondo, por fin dejará de ser tan débil con su esposo, Fernando Escandón (papel que hizo Juan Pablo Shuk, quien tuvo rara anécdota en ‘Pasión de gavilanes’). Habrá varios conflictos entre la pareja e incluso una fuerte pelea en la que él la encarará a ella, que termina buscando consuelo en su hija Sarita y le cuenta que su esposo ha convertido su casa en un casino y ahora es un hombre ambicioso por el juego y el trago.

La joven, entonces, le promete a su madre que encontrará las pruebas para descubrir la verdadera cara de Fernando y, al poner en práctica su plan, descubre que él se encuentra con Dinora Rosales y que son amantes. La joven va directo a contarle a su madre que, aunque ya empieza a descubrir cosas de su marido, se niega a creerle.

Por eso, madre e hija planean una nueva persecución hasta que Gabriela por fin ve la verdad. En venganza, la mujer no se desquita directamente con Fernando, sino que delata a Dinora ante la policía. ¿Será que ahora sí la atrapa la policía?

Asimismo, entre tantas cosas descubiertas, Gabriela nota que la cuenta bancaria que le abrió a su esposo está en ceros, y, muy alterada, le reclama por sus actos y hasta le pide que se vaya de su hacienda. Don Martín, por supuesto, se alegra con la decisión de su hija.

El problema con todo eso es que, al final, quien terminará dejando la hacienda Elizondo será Sarita. No obstante, antes de su partida, le cuenta a su abuelo, que, aunque se va, sabe que algo raro está ocurriendo y por eso Gabriela le ha pedido que se vaya.

Aparte de las Elizondo, en ‘Pasión de gavilanes’ esta semana habrá escenas protagonizadas por Raquel de Uribe, que tratará de convencer a Ruth de que regrese a la casa, pero la joven insiste en estar al lado de los Reyes y más ahora que sabe que su verdadera madre es Eva.

En cuanto a los Reyes, habrá noticias de Juan, quien después de su matrimonio, que no pudo ser estropeado por un atentado de Dínora Rosales, disfrutará de su nueva vida familiar al lado de Norma Elizondo y su hijo Juan David (bebé que fue interpretado por una niña).

Avance de ‘Pedro, el escamoso’ esta semana

Como se había anunciado desde la semana pasada, Pedro Coral toma la decisión de hacerse un tatuaje con el nombre de Paula Dávila (así luce hoy la actriz que la interpretó), y, además, le entrega un anillo con el que le pide que sea oficialmente su novia; ella acepta. Él lucha insaciablemente por demostrarle su amor a la doctora y enamorarla, mientras que ella, por su parte, siente que está jugando con ‘el Escamoso’.

Paula lo piensa así con razón y porque César Luis Freydell le hace una invitación, se acercan y se besan. ¡René los ve! ¿Se lo dirá a Pedro?

No obstante, poco a poco, Paula también se va dando cuenta de quién era realmente Cesar Luis y no solo por sus andanzas amorosas e infidelidades.

Pronto también quedará al descubierto la doble contabilidad en la empresa Freydell y empiezan a buscar a los implicados. Pastor se entera de esto, y siente que en cualquier momento puede ser descubierto, por eso, tras el asedio de Alirio, le confiesa a Lidia las irregularidades en Freydell. ¿Quiénes saldrán perjudicados?

Avance de ‘Betty, la fea’, del 7 al 11 de diciembre

La que la pasará muy mal será Patricia Fernández, ‘la Peliteñida’, quien terminará detenida en una estación de Policía, en medio del seguimiento que ella y Marcela Valencia le están haciendo a Armando Mendoza.

Armando seguirá aguantando la charla de don Hermes en el cumpleaños de Betty, pero además tendrá que soportar que Nicolás Mora le llegue con serenata a su asistente, con la que tiene un amorío por conveniencia.

Betty, por su parte, hará todo lo posible para que Nicolás no entre a su casa con el grupo que contrató, pues no quiere incomodar a don Armando, del que ella está perdidamente enamorada, aunque muchos creen que su amor es Mora y no Mendoza.

Y las dudas sobre eso seguirán, pues el papá de ‘la fea’ comentará que Nicolás adora a Betty, por lo que, sobre todo Armando, empieza a hacer caras.

En el canal de YouTube de RCN hay un video de marzo donde se puede ver esto, pues la novela, que tiene curiosa coincidencia con 'La hija del mariachi', ya ha sido emitida varias veces por ese canal.

¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ esta semana?

Los problemas entre Francisco Lara (o Emiliano Sánchez Gallardo) con ‘el Coloso’ continuarán y llegarán al punto de que este último le propone al primero hacer un duelo en la tarima (cabe recordar que los actores de la novela no cantaban de verdad).

Pero ese mano a mano musical tiene algo adicional y dos mariachis, Jairo y ‘el Mil amores’, serán testigos de lo que apostarán Lara y ‘el Coloso’: el que pierda deberá irse del bar Garibaldi.

En la noche del duelo también estaría Martín del Valle, que tiene sus horas de vida contadas, pues Emiliano lo invitó al bar, para que le crea que lo que le dijo sobre cómo pasó de ser un millonario a un mariachi.

El cuñado de Gallardo llegará, pues en el siguiente adelanto de ‘La hija del mariachi’ que RCN publicó de su canal internacional, en 2017, se ve que Martín aparece en el bar conversando con ‘el Mil amores’.

Igualmente, habrá un disgusto entre Rosario y su mamá, que se niega a que su hija siga de novia de Francisco Lara, pues no quiere que repita su historia.

Adelanto de ‘Bella calamidades’, del 7 al 11 de diciembre

Lola se va de Horneros para iniciar una nueva vida con la fortuna que le dejó su abuelo Aquiles.

Por otro lado, Marcelo regresa a la capital a terminar sus estudios y Nicolasa por fin cumple su sueño de vivir al lado de Nacho, en una casa que les regalaron Lorenza y Marcelo.

Entre tanto, Priscila cansada de que Nacho se entrometa en sus asuntos, decide tenderle una trampa y lo acusa de violación.

¿Qué pasará en ‘Imperio de mentiras’, de diciembre 7 al 11?

Cobra y Majo, enamorados, se dan cuentan que no pueden estar juntos, por tal motivo, Cobra llama a Elisa y le informa dónde se encuentra su hermana.

Por su parte, Leo junto con la policía, rescatan a Majo y José Luis, pero durante la operación, el hermano de Leo resulta herido. Instantes después Majo es interrogada, pero no cuenta nada acerca de Cobra y busca la forma para comunicarse con él. Mientras tanto, Eugenio trata de vengarse de Cobra por no completar su plan.

Victoria se entera del secuestro y no le perdona a Elisa y a Leo que le hayan ocultado la verdad, y Clara, la hermana de Elisa, es confrontada por Victoria ante Leo y le dice que Julia era la amante de Augusto Cantú.

Finalmente, Leslie, la sobrina de Leo, empieza a sufrir porque en la escuela le hacen ‘bullying’, pues, un compañero con quien tuvo relaciones sexuales, la grabó y publicó los videos.