Caracol compartió con Pulzo los adelantos de sus novelas más vistas, mientras que los de RCN han aparecido en sus comerciales, en los que además anunció que desde este 21 de diciembre cambia en su programación de la noche, lo que afecta a ‘Betty, la fea’ y ‘La hija del mariachi’.

El canal decidió hacer un resumen de dos productos que había sacado del aire por la pandemia, ‘Pa’ quererte’ (la novela más buscada del 2020 en Google) y ‘Enfermeras’, para poner a la gente al día, pues sus nuevos capítulos hacen parte de su apuesta de programación para el 2021, que también incluye a Silvestre Dangond, Jessi Uribe y Paola Jara, como actores de otras producciones que lanzará.

¿Cómo quedó la programación de las novelas de RCN?

‘Betty, la fea’: se emitirá de 8 p.m. a 9 p.m., desde el 21 de diciembre. ‘Pa’ quererte’: vuelve entre las 9 p.m. y las 10 p.m., desde este lunes. ‘Enfermeras’: regresa al horario de 10 p.m. a 11 p.m. a partir de diciembre 21. ‘La hija del mariachi’: será de media hora desde el lunes; su nuevo horario es de 11 p.m. a 11:30 p.m.

Avance de ‘Pasión de gavilanes’, del 21 al 23 de diciembre

Manolo y Miguel van a la hacienda Elizondo ven que todo parece estar en orden, pero las hermanas Norma, Sarita y Jimena no lo creen y deciden averiguar por su cuenta.

Sara, Ruth y Antonio llegan a la hacienda para tratar de obtener información y se tranquilizan al creer que ven a don Martín conversando con unos amigos, pero desconocen de que se trata de Malcolm (vea cómo luce el actor que lo interpretó y qué dijo cuando supo que su hijo era gay) disfrazado.

La verdad es que don Martin, retenido en un sanatorio en el que lo interna Fernando, se queja con gritos y una enfermera decide darle calmantes, mientras que Gabriela se encuentra desesperada por no saber nada de su padre.

Cabe recordar que desde la semana pasada se ha anunciado que don Martín termina en dicho lugar, luego de que se diera cuenta que Dínora y Fernando se estaban besando y este último intentara matarlo, pero al ver que no había logrado asfixiarlo lo lleva al sanatorio. Este es un video de noviembre del 2020 que muestra cómo fue que el abuelo descubrió a los antagonistas:

Esa no será la única situación que protagonizarán Dínora y Fernando; ellos siguen ambicionando los posibles ingresos de la venta de la hacienda y la convierten en un casino.

Avance de ‘Pedro, el escamoso’ esta semana

Mónica está cerca de la verdad. Durante un brindis por César Luis detecta miradas comprometedoras entre Paula y él. Pedro también se incomoda al ver los coqueteos entre ellos, los interrumpe y se lleva a la doctora de la casa. Cuando están solos, ‘el Escamoso’ la besa a la fuerza y terminan haciendo el amor.

No obstante, esa relación entre Paula y Pedro, que también será expulsado de la clase por la falta de asistencia, es probable que no mejore por ahora, pues él descubre que ella le miente diciéndole que salió a almorzar con un cliente.

Al final, César Luis decide revelarle a Mónica que sus sospechas son ciertas y a su vez le cuenta a Paula que su esposa ya sabe la verdad. Él está tan decidido a luchar por la doctora que, incluso, le propone que reanuden su relación, pero ella le pide tiempo, pero antes le niega la existencia de cualquier relación íntima con Pedro.

Mónica siente algo de culpa por las acciones de su esposo, sin embargo, decide dejarlo libre y a su vez, seguir trabajando en Freydell. Además, le reclama a René por su deslealtad, al no ponerla al tanto de la relación entre su esposo y Paula.

Por su parte, Pastor sigue entre la espada y la pared. Por un lado, le confiesa a César Luis sus robos a Freydell y él le perdona sus faltas, con la condición de que le pague todo el dinero robado, y, por el otro, tiene en el hospital a su mamá, que le revela la existencia de un hermano de él, llamado Gustavo Angarita, y le pide que lo busque cuando ella muera.

Avance de ‘Betty, la fea’, del 21 al 23 de diciembre

Betty sigue muy dolida con Armando y continuará con su plan de provocarle celos con su supuesto noviazgo con Nicolás.

Al tiempo, ‘la fea’ llegará chicaneando su carro, diciendo que es de su novio, y no será fácil para ‘la Peliteñida’, que tendrá más problemas económicos.

Uno de esos líos de Patricia Fernández será con un taxista, que frente a Ecomoda le arma un escándalo porque ella no le quiere pagar la carrera. Cabe mencionar que, en capítulos más avanzados, ‘la Peliteñida’ hasta tendrá que montar en bus y de eso hay una graciosa anécdota de Lorna Cepeda, actriz que encarnó ese personaje.

El carro de ‘Betty’ resultó tan llamativo en la novela que, como se puede ver en viejos cortes que RCN compartió de las veces que ha emitido la producción, hasta Daniel Valencia se interesó por el vehículo. Aquí uno de esos videos:



¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ de diciembre 21 al 23?

Macías no se rinde en su intento por luchar por el amor de Rosario y más ahora que se separará de su esposa, Nora.

Mientras tanto, Francisco Lara (o Emiliano Sánchez Gallardo) sigue triste por la muerte de su cuñado Martín del Valle, aunque su novia Rosario y otros siguen pensando que es porque supuestamente su abuelo está enfermo.

En medio de ese dolor, Lara continúa de altanero con ‘el Coloso’ y, para evitar mayores problemas, Fernando ‘el Mil amores’ interviene.

Cansado también de la actitud de su amigo Lara, Fernando termina golpeándolo, lo que deja sorprendido y celebrando a ‘el Coloso’

Por el lado de la mamá de Rosario las cosas también se complicarán, pues Eulalia, la esposa de Carlos, dueño del bar Garibaldi, sigue celosa de ella y se entera de unas llamadas que le ha hecho.

Eulalia cree que esas llamadas, de las que le informó Mireya, son por temas amorosos y no porque Raquel esté buscando la forma de pagarle la plata que le deben a Macías, después de que la mujer de él fuera a insultarla a ella y a Rosario.

Como esta novela ya había sido transmitida por el canal, en YouTube publicó algunos adelantos en 2017. En uno de esos videos se aprecia el mencionado golpe del ‘Mil amores’ a Lara, pero adicionalmente el que le dará Lourdes al corazón de ‘el Mañanitas’, cuando descubra que ella es una prostituta y la vea con un cliente.

¿Qué pasará en ‘Imperio de mentiras’, del 21 al 23 de diciembre?

María José se escapa para verse con Cobra, pero todos se preocupan porque piensan que la secuestraron de nuevo. Sin embargo, Eugenio se da cuenta de que están juntos y le pide a Cobra que termine esa relación porque es peligroso para la organización.

Por otro lado, Marcelo busca vender la pieza de arte que Sonia le dio para huir juntos, pero la policía lo atrapa en el intento y lo acusan por tráfico de arte y de paso, lo culpan por la muerte del padre de Elisa.

En cuanto a Leo, sigue sus investigaciones porque piensan que Marcelo solo fue culpado para desviar la investigación. Eugenio es la persona que organizó todo el plan para que la policía meta a la cárcel a Marcelo y de paso pone al descubierto a Sonia su esposa y se la lleva lejos para evitar cualquier vínculo con la policía.

Resumen de ‘Pa’ quererte’

Es la historia de un coqueto diseñador, Mauricio Reina de la Hoz, al que su vida se le derrumba cuando un socio lo tumba y queda en la quiebra. En medio de eso, le aparece una hija, Isabel Trujillo, que no sabía que tenía y de la que debe hacerse cargo. Gracias a la pequeña y otras situaciones que le ocurren, el diseñador empieza a renovar no solo su vida, sino sus sentimientos, pues no solo se da cuenta el gran amor que se puede tener por un hijo, sino por la mujer de su vida, Dany Daza.

La novela también muestra otras historias, las de los amigos de Mauricio Reina de la Hoz, ‘Toño’, Octavio y Jorge, con sus familias e hijos, ya que tampoco la tendrán fácil ni en sus asuntos privados ni en los laborales.

Este es un video de YouTube con algunas de las escenas que emitió RCN antes de tener que parar la emisión de ‘Pa’ quererte’, que si bien vuelve con capítulos viejos desde este 21 de diciembre, en el 2021 tendrá los nuevos, aseguró el canal:

Resumen de ‘Enfermeras’

Es una producción similar a ‘Sala de urgencias’, pero con otros protagonistas e historias diferentes de pacientes. Es más, en el lanzamiento de su programación 2021, RCN indicó que no descarta que los nuevos capítulos de esta serie incluyan casos relacionados con el coronavirus.

Gran parte de la historia se da en el hospital Santa Rosa, donde también se desarrolla el amor entre la enfermera jefe María Clara González y el doctor Carlos Pérez, así como de otros integrantes del equipo médico de ese centro de salud.

Estos son algunos apartes de ‘Enfermeras’ que RCN emitió antes de detener la producción por la pandemia. Seguro algunas de estas escenas de la relación de los protagonistas aparecerán en el resumen que el canal presentará de esta serie antes de transmitir nuevos capítulos: