Los avances de las novelas de Caracol se los compartió el canal a Pulzo y ahí aparecen las dos que más ‘rating’ están dando en la actualidad, ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Pedro, el escamoso’.

Por su parte, los adelantos de ‘Betty, al fea’ y ‘La hija del mariachi’ han aparecido en promociones emitidas en ese medio, que no solo se enfrentó en el 2020 con Caracol por el ‘rating’, sino por las búsquedas de Google.

Avance de ‘Pasión de gavilanes’, de diciembre 14 al 18

Gabriela viuda de Elizondo sabe que Dínora Rosales está en su casa. Es más, habrá una escena de la novela, que está basada en ‘Las aguas mansas’, en la que Dínora amenaza a Gabriela con un arma y otra en la que la mamá de las Elizondo se ve tentada a agarrar una pistola, aparentemente, para defenderse.

En los adelantos, además, se conoció que Sarita llegará a buscar a su madre, pues teme que algo malo le esté pasando, pero se lo impiden y no puede hacer mucho por ella.

Por su parte, Fernando Escandón les confiesa a Armando Navarro y Rosario Montes que tiene a Dínora escondida en la hacienda de los Elizondo, a donde llegarán los esposos Rosales a buscar a sus malvada hija, que se pone nerviosa al escucharlos.

La malvada mujer está ocupando la habitación de don Martín, por lo que Fernando se niega a devolverle el cuarto al abuelo de las Elizondo cuando su esposa Gabriela se lo pide, luego de que Pepita Ronderos (actuada por Lady Noriega, que a finales del 2020 sorprendió con foto al natural) le reclamara por las malas condiciones en que tiene a ‘Martincito’.

Pese a todo eso, don Martín se rehúsa a irse de la hacienda, pues prometió a su hija no abandonarla; en cambio, solicita una nueva empleada, dadas sus diferencias con Malcom (vea cómo luce el actor que lo encarnó) y Carmela, pero tampoco lo complacen con eso.

Pero ese no será todo el drama con el abuelo. Juan presiente que algo malo pasa en la hacienda Elizondo y se lo comenta a Óscar. ¡Y no se equivoca! Don Martín se da cuenta de que Dinora y Fernando se besan y, cuando los enfrenta, Fernando le tapa la boca y trata de asfixiarlo. Creyéndolo muerto, intenta deshacerse de su cuerpo, pero el abuelo despierta de repente y ante esto, Fernando decide llevarlo a un sanatorio para hacerlo pasar por loco.

En cuanto a Ruth, Benito le reprocha que sus constantes visitas a sus padres son con el único interés de que le dejen la herencia, ella le explica que está equivocado, pues lo hace solo por amor.

Adelanto de ‘Pedro, el escamoso’ para esta semana

En la novela de Caracol, Paula Dávila se siente muy triste por el viaje de su mamá a Argentina. Por eso, Pedro Coral busca alegrarla en un parque de diversiones, pero, cuando están allá, la doctora le pide que no la presione y ‘el Escamoso’ no lo toma muy bien. Ese no será el único momento incómodo que vivirá la pareja; tendrán otro en un restaurante francés, en el que él hará el oso por no saber el idioma y terminará pidiéndole disculpas a Paula por su imprudencia delante de César Luis Freydell y su esposa Mónica.

Por si fuera poco, René ve a la doctora besándose con César Luis y busca el momento oportuno para insinuárselo a Pedro, que, al final, no tiene más opción que reclamarle a Paula, pero ella termina su noviazgo.

Para calmar su disgusto, Coral decide sorprender a su gran amor con una serenata con Galy Galiano, a quien Pedro le confiesa que esta puede ser su última esperanza para recuperar a Paula. Al darse cuenta de que la serenata se la ha ofrecido Pedro, la doctora se confunde y no sale.

Entre tanto, César Luis apoya a Mónica con su idea de trabajar en Freydell y a su vez ella se lo comunica a Paula. Todo se tornar en un mal ambiente cuando Mónica comienza su interrogatorio sobre las andanzas de su esposo. Paula le hace saber a César Luis que, si su mujer continúa insistiendo, ella le contará todo.

Por otro lado, las investigaciones de los fraudes en la empresa Freydell continúan y el abogado Alirio Perafán se entera que Pastor Gaitán participó; por esto, lo chantajea, mientras Lidia ve como solución proponerle a Pastor que aproveche la información que posee sobre Paula y César Luis, con el fin de obtener el dinero que necesita para pagar la extorsión.

En cuanto a Yadira, le cuenta a Nidia que está esperando un hijo y a su madre no le gusta para nada la noticia, al punto que no ve otra salida que, proponerle a su hija, que se case con Enrique.

Avance de ‘Betty, la fea’, del 14 al 18 de diciembre

Armando Mendoza sigue con su noviazgo por conveniencia con su asistente Beatriz Pinzón Solano, pero al tiempo se muestra arrepentido por lo que le está haciendo.

En una conversación con su amigo, Mario Calderón, Armando le cuenta que Betty ya había sufrido una decepción amorosa y él teme en convertirse en “la segunda tragedia de su vida”.

‘La fea’ tampoco la tendrá fácil, pues Marcela Valencia, la prometida de don Armando, la invita a almorzar para pedirle una respuesta a la duda que la invade de si debe o no casarse con el presidente de Ecomoda.

Igualmente, habrá noticias del ‘Cuartel de las feas’ esta semana, ya que Catalina Ángel les hará una invitación cultural, en el que Aura María hace uno de sus típicos comentarios ardientes, que incomoda a Hugo Lombardi.

¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ esta semana?

La esperanza que tenía Emiliano Sánchez Gallardo (o Francisco Lara) de volver a México, a solucionar su situación judicial, termina cuando se entera que mataron a su cuñado, Martín del Valle, quien le confesó toda la verdad sobre cómo él, Corona y Steve lavaban dólares en su empresa y había jurado ayudarlo.

Corona es uno de los que entrega la noticia de la muerte de Martín y todavía nadie sospecha el lado oscuro de este abogado.

Antes de que Francisco se entere de esa tragedia, tendrá escenas románticas con su amor, Rosario Guerrero, y de pelea con ‘el Coloso’, en la fiesta de bautizo de la nieta de Sigifredo.

Hay un momento en el que 'el Coloso' baila con Rosario y hace como si le fuera a tocar la cola, por lo que Francisco se enoja y le busca pelea. Ese momento es incómodo, pero después llega uno que encantará a muchos, ya que Lara le pide matrimonio a 'la Hija del mariachi'.

El amor no solo se dará por parte de los protagonistas, en la fiesta, Leticia da rienda libre a lo que siente por Fernando, ‘el Mil amores’, y le pide un beso.

Avance de ‘Imperio de mentiras’, de diciembre 14 al 18

Fernanda se entera de que Sonia y Marcelo son amantes. Tras esto, se le ocurre decirle a Sonia que le guardará el secreto, pero en realidad ella está aliada con Eugenio y quieren hacerlos pagar por dicha traición haciendo que vendan una pieza de arte.

Por otro lado, Leo y Elisa, a pesar de todo lo que han sufrido, quieren estar juntos, pero Cobra vuelve a chantajear a Elisa con asesinar a su familia si no accede a traficar piezas de arte con ellos.

Por otra parte, Justino, el padre de Julia, tiene una recaída y está muy grave, por tal motivo, Clara, la hermana de Julia, quiere trabajar con Cobra para conseguir dinero para la operación de su papá.

Finalmente, en cuanto a la muerte del padre de Elisa, la Policía analiza los videos y se dan cuenta de que Eugenio puede estar tras todo el complot que se armó por este hecho.

Adelanto de ‘Bella calamidades’, del 14 al 18 de diciembre

Lola se entera de los logros de Marcelo, porque sale publicada su primera novela, y se da cuenta de que ella es la protagonista de la historia.

Por otro lado, Marcelo regresa a Horneros con un amigo de universidad quien no es muy bien recibido por Priscila y Silvana. Al llegar al lugar, encuentra muy cambiada su hacienda y descubre todo lo que su novia y su suegra han hecho. Entonces, toma la decisión de buscar a los empleados para que sean ellos quienes cuenten la versión de los hechos y expliquen por qué el lugar ha cambiado de esta manera.

Entre tanto, Lola llega a vivir a la mansión construida en el alto del yunque sin que el pueblo se entere. En su reencuentro con Pablo y su hija, se da cuenta de lo desprotegidos que están y decide ayudarlos con trabajo.