‘Pedro, el escamoso’ es emitida por Caracol entre las 9:30 p.m. y las 11:00 p.m., mientras que ‘Enfermeras’ la transmite RCN de 9:00 p.m. a 10:00 p.m.

Esto quiere decir que ‘el Escamoso’ también se enfrenta con ‘Yo soy Betty, la fea’, que es de 10:00 p.m. a 11 p.m. y está en la etapa de transformación de ella.

(Vea también: Sebastián Martínez, enfermo: explicó qué le dio; no fue COVID-19, aunque parecía).

Antes de ‘Pedro, el escamoso’ es ‘A otro nivel’, ‘reality’ que empieza a las 8:30 p.m. y termina a las 9:30 p.m., y del que se conoció por qué los jurados y otros no usan tapabocas. El concurso compite por la audiencia con ‘Pa’ quererte’, que se emite de 8:00 p.m. a 9:00 p.m., y con ‘Enfermeras’.

Avance de ‘Pedro, el escamoso’ esta semana

Aunque había llegado a Bogotá con la intención de iniciar el negocio de exportación de mangostino, Pedro decide regresar a su pueblo, donde busca a su hijo (aquí como luce en la actualidad el actor que lo interpretó) y lo lleva de regreso a la casa de Delfina. Al llegar allí se encuentra a Marlene, quien le pide a su padre que la interne de nuevo en el convento.

Antes de eso, Mayerly y Pastor intentarán que Pedro no se vaya y llegan al terminal de transporte en busca de él, pero Enrique les informa que ya se ha ido junto a Paulina. Entre tanto, Paula también se entera de la partida del ‘Escamoso’ y va tras él, pero en el camino, su carro se pincha.

Paula, además, le pedirá a César Luis que se divorcien, pero él le insistirá en que se den una segunda oportunidad. Ambos buscan ayuda profesional para salvar su matrimonio. No obstante, Mónica, ansiosa por seguir acabando con la unión de su exesposo, le insinúa a Paula la traición de él con Lidia.

En los planes de Mónica será clave Pastor, pues él le sugerirá a César Luis que se separe, aconsejado por ella.

Mientras tanto Heriberto planea inculpar al Escamoso de la muerte de Akiito. ¿Logrará su cometido de llevarlo a la cárcel?

Por su parte, Nidia tiene problemas de salud y pierde su bebé en la clínica. Angarita se entera por Pedro.

Avance de ‘Pa’ quererte’, del 8 al 12 de febrero

Luego de perder a su esposa, ‘Toño’ decide cumplir el sueño de Verónica y sacar adelante el restaurante. Con su decisión sorprende a sus hijos y a Alberto, socio del lugar.

Mauricio decide dejar la casa de Dany y su exnovia Miranda aprovecha para ofrecerle la suya. Eso emociona a Isabel, que le dice a su papá que acepte. Tal es la cercanía que se generará que en un avance se ve al diseñador besándose con Miranda: ¿será real o un sueño?

La ruptura de Mauricio y Dany también la acercará a ella con su exnovio Lorenzo, quien quiere volver a tener una relación seria junto al amor de su vida e incluso ir al altar.

Y mientras el amor y el desamor ronda a esas parejas, por el lado de la de Julián y Milagros se sabe que él la está engañando nuevamente, pero no solo con otra mujer, sino con el cuento de que le va a comprar un apartamento.

Este es uno de los adelantos que ha emitido RCN y que publicó en su cuenta de Twitter:

#PaQuererte | Mauricio no solo se va de la casa de Dany, sino que Miranda parece ser su nuevo hogar.😧💔 El capítulo nuevo de HOY a las 8:00 p.m está imperdible https://t.co/IwNWsW7Jwt #VamosConToda pic.twitter.com/TTCMl5QWBN — Canal RCN (@CanalRCN) February 8, 2021

¿Qué pasara en ‘Enfermeras’, de febrero 8 al 12?

La médica Helena Prieto aprovechará su embarazo y una presunta amenaza de aborto para estar cada vez más cerca del doctor Carlos Pérez.

En una de esas oportunidades la enfermera María Clara González se da cuenta y su amiga, Sol, le dice que no se preocupe, pues al final Pérez la ama es a ella y no a Helena, quien además intentará convencer al doctor Agustín Garnica que a él le conviene el embarazo de ella.

(Vea también: [Video] Avance por el que dicen que en ‘Enfermeras’ moriría uno de los médicos)

Sol es optimista en el amor, pese a que está apunto de separarse definitivamente de su esposo ‘Coco’, quien le dice que ya está lista la cita para que firmen los papeles del divorcio.

Daniel Hurtado será el nuevo integrante del hospital Santa Rosa y Gloria Mayorga, una de las enfermeras del lugar, queda impactada al enterarse. Esa no será la única noticia que recibirá esta mujer, que tendrá momentos complicados porque su mamá enfermará más y no se descarta que tenga el virus.

Avance de ‘Betty, la fea’, de febrero 8 al 12

‘Betty’ sigue disfrutando de Cartagena al tiempo que intenta borrar su pasado con don Armando. Incluso, comparte más con Michel.

En Ecomoda amenazan con tomar represalias contra Beatriz por el caso de Terramoda y ante eso ella decide que lo mejor es que se entiendan con sus abogados.

“Ese proceso ya no se pude echar para atrás”, dice uno de los defensores de ‘la fea’, por lo que los socios de Ecomoda la tendrán difícil para poder recuperar lo que les pertenece.

No serán los únicos en problemas, Nicolás también lo estará cuando regrese a Ecomoda y Patricia ‘la Peliteñida’ intente desquitarse de él, por no haberla ayudado con la plata para que no le quitaran su carro.

A continuación, un video con algunos de los avances que ha emitido RCN sobre ‘Betty, la fea’.

#BettyLaFea | Betty se ve feliz, cambiada, mientras que Nicolás está metido en un grave problema🤣😍 #VamosConToda. Nos vemos HOY a las 10:00 p.m https://t.co/8Nd1yy9s0B pic.twitter.com/rlnjM9lGWQ — Canal RCN (@CanalRCN) February 8, 2021

¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ esta semana?

Luego de recuperar los cuadernos de Lucía, Francisco Lara (o Emiliano Sánchez Gallardo’ se los devuelve por medio de Sigifredo, junto con una maleta y una lonchera nueva.

Lara, además, le pide plata prestada a ‘Sigi’ para que se la entregue a Rosario y ella le pueda comprar los libros a Lucía, pues esos sí no logró que se los devolvieran los ladrones de La Laguna.

Cuando Sigifredo va a la casa de las Guerrero, Lucía se pone feliz por el regalo de ‘Pacho’, pero luego sufre cuando su mamá le dice que él no va a volver. Por eso, decide meter en un baúl el peluche que él le había regalado cuando estuvo hospitalizada.

Rosario también queda muy mal, porque no sabe de dónde Francisco sacó la plata, pero Sigifredo intenta convencerla que ‘Memo’ le está pagando bien por cantar en su cantina El Maguey.

(Vea también: [Fotos] ‘La hija del mariachi’: cómo lucen sus actores hoy y si es verdad o no que cantaban en la novela)

Y no es mentira que le esté pagando, incluso, hay una escena en la que ‘Memo’ le da a Lara el anticipo que pide.

Esa no será la única escena de plata, Macías sigue con la idea de separar definitivamente a Rosario de su exnovio por lo que va a El Maguey a ofrecerle una jugosa suma de dinero y tiquetes a Lara, para que se regrese a México y no vuelva.

Lara no acepta, pero al final Macías cumple su cometido, ya que su plan B era lograr que el mariachi lo golpeara para así llegar a casa de Rosario herido y hacerse la víctima.