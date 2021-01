green

Caracol compartió con Pulzo algunos de sus adelantos de sus novelas más vistas en las noches. ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Pedro, el escamoso’ son producciones que adornan este resumen con sus trágicos e inesperados hechos.

Adicionalmente, RCN, con ‘Betty, la fea’ o ‘Pa’ Quererte’ (que tuvieron cambios de horarios), también prometen historias interesantes. Lo que se conoce de estos contenidos es por aquellos adelantos y promociones que hace el canal.

Avance de ‘Pasión de Gavilanes’, del 18 al 20 de enero

Dinora continúa con su malévolo plan. Después de retener a Juan y Gabriela, decide salir al balcón a gritar exigiendo que alguien rescate a sus secuestrados para que ella pueda huir con el dinero. La hermanas Elizondo se asombran al ver todos los acontecimientos que están sucediendo y más cuando Dinora amenaza con matar al esposo de Norma.

Norma le pide a Manolo que no le diga nada ni a don Martín ni a Jimena, para que estos no se asusten. También, Pepa visita al abuelo de las Elizondo y le cuenta sobre el accidente de Raquel y Calixto. Como consecuencia, este se siente profundamente afectado. En su recorrido, aprovecha para alertar a Rosario acerca del peligro que corre Armando si sigue en la hacienda Elizondo junto con Dinora y Fernando.

En seguida, Rosario se dirige al lugar para hablar con Armando. Cuando llega, ve que este es retenido por la policía. Franco les dice a las autoridades que Armando es el causante de todos los atentados en contra de su vida. Inmediatamente, el acusado, en medio del nerviosismo, dispara. La bala impacta a Rosario y esta parece haber muerto. Nuevamente, dispara pero esta vez atacándose a sí mismo y muere. La escena se puede ver en el siguiente video de YouTube de ‘Pasión de Gavilanes’:

Los padres de Dinora llegan al lugar de los hechos y le piden que se entregue. Sin embargo, ella tercamente se niega y les dispara. Malcolm y Carmela intentan huir para no verse involucrados. Mientras tanto, Leónidas trata de salvarle la vida a Rosario. Esto aún es un misterio.

Luego de un rato, los secuestradores salen, pero no para entregar a sus rehenes. Por el contario, huyen en su camioneta y en el recorrido paran para ejecutarlos. Juan intenta consolar a Gabriela, mientras que Norma se encuentra agotada psicológicamente por no tener noticia de su esposo.

Avance de ‘Pedro, el escamoso’ esta semana

El día del viaje de César Luis llegó. Paula lo lleva al aeropuerto y en el camino le pide que no se vaya. En medio de la incertidumbre, él aprovecha para proponerle matrimonio y ella acepta. Como resultado, el viaje se canceló. Por otro lado, Pedro queda destrozado al ver que la pareja se reconcilió.

Sin embargo, el panorama para César no es el mejor. Lidia lo amenaza con decirle a Paula que son amantes, pero este la convence de no hacerlo. Mientras tanto, Pedro le aconseja a Nidia que es mejor confesarle sus secretos a Perafán. No obstante, ella le propone a Gustavo que se escapen; como resultado, Perafán se entera de la traición de su esposa.

Posteriormente, César Luis y Pedro se encuentran. Después de un cruce de palabras, se golpean fuertemente y los dos salen lastimados. Al enterarse, Paula se dirige a la casa a curar a su esposo. Una vez ahí, Ana le dice a su hija que piense bien las cosas y esto le genera dudas a Paula.

Avance de ‘Pa’ quererte’, del 18 al 20 de enero

‘Toño se está divorciando de su esposa Verónica. En medio de esto, su amigo Jorge decide no tomar partido por ninguno de los dos. Sin embargo, este le dice a Verónica que vaya a su casa, lo que provoca que ‘Toño’, fiel a su estilo, se ponga celoso. En seguida, le pega a Jorge y este se detiene cuando sale su esposa.

Mientras tanto, Mauricio le dice a Danny que deje a un lado las inseguridades y que esté tranquila. Su argumento para decir eso es que Miranda, su exnovia, no será impedimento entre la relación de los dos. Igualmente, asegura que ‘Loro’, exnovio de Danny, tampoco los va a separar.

Avance de ‘Betty, la fea’, del 12 al 15 de enero

Daniel Valencia le cuenta a Armando y, en general, a toda la junta que si ellos conocían una empresa que se llamaba ‘Terramoda’, ya que él descubrió que la representante era Beatriz. Gracias a esto, Armando queda preocupado porque él sí sabe toda la verdad de que esa fue la empresa que crearon para no perder a ‘Ecomoda’. En el siguiente video del canal de YouTube de RCN se encuentra una parte del capítulo:

Después de ello, Armando no dice nada. En paralelo, ‘Betty’ tiene una charla con su amigo Nicolás y le expresa su cansancio y sus ganas de renunciar: “Esto mañana se va a ir al infierno”, señaló. Esta es la previa de cuando Beatriz toma la decisión de mostrarle el verdadero balance a la junta directiva, dejando en evidencia a Armando y Mario, debido a que aquella se enteró del plan de enamorarla para conservar la empresa.

Avance de ‘Enfermeras’

Helena sigue en su idea de hacerle comentarios fastidiosos al Dr. Pérez por su ruptura y posterior enamoramiento luego de que decidiera regresar con María Clara. Justo cuando le hace una pregunta sobre Simón, Carlos le cuenta que aquel está en Medellín con la abuela. Este se había perdido porque estaba muy triste cuando se enteró de que Helena se había ido de la casa.

Por otro lado, el director del hospital les cuenta a todos que van a vivir una historia sin precedente. Ahí les explica que llegó un virus, llamado coronavirus. Finalmente, Gloria va a recibir una citación de la Fiscalía debido a que ella estaba con un hombre que se murió en la casa de ella.

¿Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ de enero 18 al 20?

Sigifredo y el ‘mil amores’ siguen intentando rescatar a Lara de La Laguna, pero este no se deja ayudar porque está muy despechado al haber perdido a Rosario. Ella también se encuentra en la misma situación emocional, al igual que muchas mujeres que lloran por Francisco. Por ejemplo, Virginia, hija del dueño del bar, piensa que Lara se fue a México. No obstante, el ‘Coloso’ le dice que al parecer sigue en Bogotá.

Otra que está triste es la hermana de Rosario, ya que esta quería mucho a Francisco. También lo hace ‘Aurorita’, una de las meseras del bar, porque ve despechada a Rosario. A pesar de todo ello, Lara continúa en La Laguna, en la que tiene algunos problemas con unos malandros. Finalmente, Rosario tiene una charla con Fernando sobre lo doloroso que ha sido perder a Lara.

En el siguiente video del canal de YouTube de ‘Nuestra Tele Internacional’ se puede ver detalles del capítulo: