green

“¿Por qué Betty te dejó ir?”, fue la pregunta que le dejaron al artista en TikTok, y allí mismo él decidió contestar, pues asegura que son varias las personas que le han dicho que no luchó lo suficiente por la especialista en finanzas de Ecomoda, encarnada por Ana María Orozco.

“Yo sí he luchado… he luchado mucho. Han pasado 20 años y todavía no la olvido. Duele adentro de mi corazón“, aseveró ‘Michel Doniel’ con evidente frustración, y hasta hizo sonidos para explicar cómo se ha roto internamente.

Además, el actor que encarna al personaje que llegó a enamorar a ‘la Fea’ y a montarle competencia a Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) aprovechó el momento para enviarle un mensaje, pues parece que sus sentimientos hacia ella siguen intactos.

“Betty, si estás mirando esto, por favor escribeme“, concluyó el artista, quien en 2008 protagonizó beso gay con Jorge Enrique.

Cabe mencionar que el pasado 28 de enero en RCN el famoso francés volvió a robarse las miradas de las televidentes, pues su personaje volvió a dar que hablar en la reemisión de la producción escrita por el fallecido Fernando Gaitán.

Aquí, el video con el que Patrick Delmas despertó carcajadas entre sus seguidores: