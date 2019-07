Si bien ese fue su primer beso, no era la primera oportunidad en que los artistas trabajaban en la misma producción, pues ya habían coincidido en ‘Yo soy Betty, la fea’, donde Jorge hizo de Armando Mendoza y Patrick, de Michel Doniel, dos enamorados de la protagonista Beatriz Pinzón (papel que hizo Ana María Orozco).

La muestra de cariño que actuaron los famosos se dio en el capítulo de ‘Aquí no hay quien viva’ en el que Fer (Jorge Enrique) recibía la visita de sus padres y, para evitar que su papá (encarnado por Humberto Dorado) se diera cuenta de que era gay, les presentaba una novia falsa.

No obstante, en un descuido, el progenitor de Fer lo descubre dándose un beso con Mauri y, tras eso, el padre también ‘sale del clóset’, como se aprecia desde el segundo 39 del video que compartimos en esta nota.

En la grabación también hay unas viejas declaraciones de los actores en Noticias RCN sobre esa y otras muestras de cariño que debían actuar.

“Fue complicado [el beso], porque Jorge siempre lo hace con lengua… Entonces, fue un poquito pesado, pero uno se acostumbra. ¡Yo me sacrifico por la profesión!”, dijo Patrick, bromeando, mientras Jorge Enrique contó: “Los besos en las manos fue peor, porque al principio yo me besaba mis manos y el director me dijo: ‘¡No! Se nota que son sus manos, bese las de él’.

La grabación fue compartida en el canal de YouTube del periodista Carlos Ochoa en 2016 y ha generado comentarios en los que conectan las actuaciones de los dos mencionados famosos en ‘Aquí no hay quien viva’ con las que hicieron en ‘Yo soy Betty, la fea’.

“Jajaja, quién iba a pensar que el que hizo el papel de Michel en ‘Betty’ y ‘Armando’ terminarían besándose”, fue uno de los mensajes.