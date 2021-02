green

‘Pedro, el escamoso‘ sigue divirtiendo por estas semanas a millones de colombianos y la historia entró en una parte en la que un niño adquiere protagonismo: Pedrito Coral Jr., el hijo de Pedro Coral Tavera. En los capítulos recientes, se ha mantenido el misterio en torno a quién es la mamá del pequeño.

Es por eso que en las redes sociales y algunos medios de comunicación se ha vuelto a hablar sobre aquel niño que le dio vida al hijo del protagonista de la novela. Aquel infante era Carlos Kajú, quien ahora tiene 28 años e hizo parte del elenco de dicha producción hace poco más de 20 años.

Muchos pensarían que Kajú creció y tomó otro rumbo diferente en su vida, pero lo cierto es que, durante su adolescencia y ahora que ya es adulto, ha consolidado su carrera como actor. El mundo artístico ha sido lo suyo desde siempre. No por nada, en su cuenta de Instagram, en la que tiene 70.000 seguidores, se describe como actor y escritor y señala: “El arte es mi vida”.

Kajú ha participado en numerosas producciones nacionales y también ha tenido la oportunidad de trabajar en otros países, como México. El actor ha interpretado papeles en series como ‘Bolívar’, ‘Esmeralda’, ‘La niña’, entre otras.

El mes pasado, el artista fue noticia luego de que manifestara públicamente que llegó a estar hospitalizado por la depresión que sufrió al enterarse que su novia le fue infiel durante varios meses, mientras que él estaba en México. De hecho, su expareja ya estaba viviendo con otro hombre y este último le aseguró que ella aseguraba que no le confesaba a Kajú su infidelidad porque lo estaba usando.

“Entre otras cosas me dijo (el nuevo novio de su expareja) que me estaban usando por mi supuesta fama”, le dijo el actor hace un par de semanas a ‘La Red’. También narró que enfrentó a su exnovia y ella en un principio se lo negó todo, pero para ese momento ya tenía en su posesión unas fotos que confirmaban la infidelidad. “Esto no se podía desmentir”, manifestó.

A continuación, algunas imágenes que muestran cómo luce ahora Pedrito Coral Jr., con 28 años y una carrera actoral para nada despreciable:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Kaju (@carloskajuactor)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Kaju (@carloskajuactor)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Kaju (@carloskajuactor)