En diálogo con el programa ‘La Red’, Kajú relató que puso en sus redes sociales que había sido usado por una mujer, luego de enterarse de que su novia de casi 4 años le había sido infiel.

“Yo estaba en México y me vine a Colombia a trabajar, pero la relación seguía a distancia y hasta hace como un mes me enteré de que ella tomó decisiones que nos separaron como pareja: me fue infiel”, relató al magacín de chismes el recordado ‘Pedrito, el escamoso’.