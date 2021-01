green

El conductor de televisión -a quien se le coló un hombre semidesnudo en un ‘live’– aseguró, antes de darle paso a una nota de la cantante, que ella “cambia de novio como cambiar de zapatos”, comentario que le pareció gracioso a varios de sus compañeros.

Frank Solano, integrante del equipo del informativo de entretenimiento, añadió: “Este le había durado”, refiriéndose así a Camilo María, la última pareja de Martina ‘la Peligrosa’, con quien terminó a finales de 2020.

Luego, la hermana de Adriana Lucía confesó en la entrevista que sí anda soltera, pero no a la orden; además, explicó que el amor que sentía hacia su ex se transformó y que los dos estaban en momentos de sus vidas que no lograron encajar, así que se dijeron adiós.

La ‘influenciadora’, quien fue portada de SoHo, comentó que durante el tiempo que duró su pasada relación aprendió mucho y la vivió con intensidad; también dijo que “encontrar el amor no es fácil” y mucho menos cuando se es una artista.

“Llegará cuando deba ser”, concluyó la famosa, dejando claro así que se enfocará en sus proyectos profesionales y dejará que la vida fluya, sin presiones.

Aquí, parte de la conversación de Martina con el medio y la intervención de Juan Carlos Giraldo: