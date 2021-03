En diálogo con Pulzo, la artista dijo que su hijo Demian Dos Santos la aplaude por los contenidos que ha publicado recientemente en las diferentes plataformas digitales.

“Me dice: ‘Mamá, eres la mejor'”, destacó Aura Cristina Geithner, pese a que muchos han criticado las fotos y videos que ha compartido en los últimos meses.

Recalcó que su hijo la admira mucho y que cuando no se le hace daño a nadie no hay motivo para sentir ningún tipo de vergüenza.

“Haces tus publicaciones, son entretenidas” y hasta ahí llega el tema, señaló Geithner.

No obstante, le contó a este medio sobre una charla que tuvo con su hijo sobre las fotos que se ven de ella en las redes.

“Obviamente, alguna vez, él me comentó, me lo dijo: ‘Oye, mami, yo respeto tus publicaciones, pero hay unas con las que no estoy muy de acuerdo, pero yo las respeto. ¡Te admiro!'”.