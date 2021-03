“Melodías de martes”, fue lo único que escribió el artista de 83 años junto al video en el que sale sonriente y bailando, con su ritmo, la canción de merengue ‘Algo en tu cara me fascina’, popularizada por Elvis Crespo.

El corto video de tan solo 15 segundos en menos de horas cuenta con 500.000 reproducciones, más de 42.000 me gusta y 9.000 compartidos.

Es de recordar que el actor, ganador de un Óscar como mejor actor por ‘El silencio de los corderos’, está casado con una mujer colombiana, llamada Stella Arroyave, de 64 años y nacida en Popayán.

“¡Me encanta esto! Pero es un merengue dominicano en la voz de un puertorriqueño, Elvis Crespo”, comentó una mujer, a lo que un tuitero le respondió: “Excelente aclaración. ¡Igual puede sentirse colombiano bailando música dominicana en la voz de un puertorriqueño! Jaja”.

“Por supuesto. Él es puro caribe”, agregó la mujer sobre Anthony Hopkins.

El pasado 28 de enero el galardonado actor y director publicó también un video en su cuenta de Twitter, donde informó que acababa de recibir la vacuna contra el COVID-19.

De acuerdo con W Radio, Ochoa es una médico colombiana que vive hace años en Estados Unidos.

THANK YOU🙏🏻https://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) January 28, 2021