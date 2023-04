De acuerdo con TN, por el desgaste de las lluvias torrenciales que el invierno ha llevado a la zona, Arnold Schwarzenegger salió a tapar algunos pozos de su barrio de Brentwood que no se arreglaron a tiempo.

En su cuenta de Twitter, el actor compartió un video en el que mostró cómo hacía el proceso, junto con varias personas, llenaron de asfalto un bache profundo que había en una calle cercana a su casa.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023