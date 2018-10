Para felicitar a su colega, el exgobernador de California compartió en su cuenta un collage de dos fotos en las que se evidencia el cambio físico que han tenido los dos artistas, pero que acompañó con un mensaje de cumpleaños para Linda, que demuestra lo sólida que es su amistad.

El artículo continúa abajo

En las dos imágenes, Linda apoya su rostro en el cuerpo de Schwarzenegger, quien en la foto de la derecha aparece con heridas en su rostro, efecto del maquillaje que se está usando en el rodaje de la próxima entrega de ‘Terminator’. La primera, a juzgar por el ‘look’ de Linda, fue de cuando hicieron ‘Terminator 2’, en 1990-1991.

Happy birthday to my dear friend Linda Hamilton. One of my favorite co-stars, a true badass, and a wonderful human being. I’m pumped to be back together again. pic.twitter.com/jTaBLQK2qv

— Arnold (@Schwarzenegger) September 26, 2018