‘Top Gun Maverick’, de nuevo con Tom Cruise al frente, tenía previsto llegar a las salas el 26 de junio, pero la pandemia global desatada por la COVID-19, que ha cerrado los cines en gran parte del planeta, ha provocado que la fecha de lanzamiento se cambie hasta el 23 de diciembre.

La noticia también la confirmó el mismo protagonista en Twitter con el mensaje: “Sé que muchos de ustedes han esperado 34 años. Desafortunadamente, será un poco más larga la espera. ‘Top Gun: Maverick’ volará este diciembre. Manténganse a salvo”.

I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone.

— Tom Cruise (@TomCruise) April 2, 2020