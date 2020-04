green

Luego de la acusación, el empresario aseguró en un comunicado obtenido por Blu Radio que por la pandemia del coronavirus tuvo que cerrar su restaurante, pero que el pago de su nómina está al día hasta la primera quincena de marzo.

“La realidad es que mientras no tengamos abiertos los restaurantes, no obtenemos ningún ingreso; y sin ingresos no hay dinero para pagar la nómina. Así pues, tuvimos que tomar la desafortunada decisión de suspender los contratos dada la inminente e irrefutable fuerza mayor que nos impide operar durante este periodo de aislamiento obligatorio, no de cancelarlos”, cita la emisora en su página web.

De acuerdo con la comunicación, que ninguno de los hermanos Rausch ha subido a sus redes sociales o la del establecimiento en cuestión, ellos “ofrecieron el periodo de licencia no remunerada, para que sus trabajadores pudieran retirar el dinero de las cesantías”.

