“Oye, dicen que también eres fan del D1, eso me dicen tus fuentes”, le aseguró ‘el Gato’ en el en vivo.

Inmediatamente, ‘Juanpis’ contestó: “No, el Di One [pronunciación en inglés de D1]… No soy fan”, pero enseguida admitió su ‘placer culposo’:

“¿Qué es lo que pasa? El Di One trae unos chorizos argentinos brutales, solo se consiguen en el Di One, pero no es que me guste el Di One”.