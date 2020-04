green

Aída Victoria publicó dos sensuales fotografías, que aseguró habían sido tomadas después de una sesión de meditación que la dejó con una “sensación de paz, de libertad, de tranquilidad”.

Allí, Merlano aparece con un conjunto de ropa interior de color rojo, y hace sugestivas poses encima de la cama, por las que seguidores la piropearon en los comentarios de la publicación.

“Lo que a ti te da paz, a otros nos quita la paz. 🔥”, “Si sufre del corazón no deslice a la segunda foto”, “Hey, me deprimo cuando veo ese cuerpazo”, “A mi me da otra cosa” y “La costeña más hermosa” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en dicha red social.

La fotografía ya acumula más de 57.000 ‘likes’ y casi 1.000 comentarios en donde halagan la figura de la hija de Aída Merlano.

A continuación, la instantánea y algunos comentarios de sus seguidores: