La publicación la rescató un usuario de Instagram; allí se ve la captura de pantalla de la dinámica ‘Hazme una pregunta’, en la que Mariana Correa, aseguró que no es que lleve una mala relación con Natalia, su mamá:

“Me da pena cuando me graba en sus videos y parece que estoy de mal genio, según la gente, pero es porque me da pena”, explicó a uno de sus seguidores.

Otra de las preguntas estaba relacionada con el mismo tema y ella reiteró que ama a su madre; además, explicó que vive con ella y que no se siente amedrentada por la fama que rodea a París.

Durante la ronda de respuestas, la hija de la icónica modelo aprovechó para presumir que su cola se la heredó a su mamá y confesó que la extraña mucho, pues el aislamiento las tiene separadas.

