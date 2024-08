El bumangés, que celebró a rabiar el primer título de su equipo, habló de la separación con su esposa en el pódcast ‘Sísepuedcast’, y contó que al parecer ya no hay forma de retomar la relación.

(Vea también: Familia de esposo de Paula Andrea Betancur no quería que estuvieran juntos; ¿por qué?)

“Dos veces me casé para toda la vida, y ninguna fue para toda la vida. La segunda [separación] es muy reciente y no sé, yo creería que ya no hay nada qué hacer. Sí, me separé, y ha sido duro, pero uno aprende, uno aprende hasta que le duela menos“, declaró en este video:

Pese a sus dos fracasos en el amor, el periodista de ESPN sueña con volver a conseguir una mujer que lo quiera y “se deje querer” para compartir su vida.

“Yo nací para estar acompañado, eso sí lo tengo claro. No quiero morirme solo. […] Estar en pareja es lo ideal, lo correcto, lo natural. […] Yo sueño con que algún día pueda volver a estar con alguien que me acompañe y que yo la pueda acompañar”, agregó.

Lee También

Quién es la exesposa de Andrés Marocco, de ESPN

Se llama Tatiana Castaño, diseñadora industrial paisa, a quien conoció cuando vivía en Argentina. Ella estaba haciendo una especialización en ese país y, por amigos en común, coincidieron.

Esta es una foto de la expareja:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrés Marocco (@amarocco)

No obstante, ella se devolvió a Medellín y él la empezó a buscar. Ella regresó al territorio argentino y comenzaron una relación en Buenos Aires. Luego de un año de novios se casaron y después de 11 años juntos se separaron.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.