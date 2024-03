Este martes 12 de marzo, durante el programa deportivo en el que participa Morocco con el también periodista Tito Puccetti, el comentario de un seguidor provocó la airada reacción del comunicador.

“Buenas tardes, mi gente bella, desde Barranquilla. Un saludo al panel, especialmente a Morocco, el ‘hincha tóxico’”, fue lo que escribió el usuario y cuyo comentario fue leído por Puccetti.

Al escuchar eso, el bumangués no se quedó cayado y explicó qué había detrás de ese apodo.

—Tan bello. Ese es el temita de cuando uno dice cosas sin pensar. Aristizábal el otro día, porque yo lo estaba confrontando, decidió decirme eso y yo me le calenté— aseguró Andrés Morocco inicialmente.

—Ah, ¿era con usted? Yo pensé que era con él mismo— mencionó Puccetti sorprendido.

Acá, el video del momento:

Morocco continuó con su intervención y fue tajante al referirse al exjugador antioqueño, quien es panelista en otro programa de la cadena ESPN.

“Sí, a Eduardo Luis le gusta que le digan el ‘Toxirelator’, a mí no porque yo no soy un hincha tóxico y se lo dije a Aristizábal. Eso es lo que le pasa a veces a los exfutbolistas cuando no coordinan las ideas y por eso es que hay que leer bastante. Mire las consecuencias, los amiguitos de él vienen a decirle a uno tóxico y yo no soy tóxico, menos con el Bucaramanga”, señaló.