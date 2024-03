Flavio Azzaro es el periodista argentino con mayor reconocimiento en Youtube, donde cuenta con un caudal cercano al medio millón de seguidores, motivo por el que sus opiniones tienen amplia repercusión.

El analista es hincha confeso de Racing de Avellaneda, por lo que reacciona con cierto grado de vehemencia cada vez que su equipo sucumbe, como sucedió con la caída 4-2 de visitante frente a Boca Juniors en cumplimiento de la fecha 11 de la Copa de la Liga de Argentina.

Fue por ello que le dio duro al elenco ‘Académico’ por la abultada caída en La Bombonera, donde –pese al resultado– figura fue el colombiano Juan Fernando Quintero, volante de Racing que se lució con una anotación y una asistencia, así como con otra serie de pases que sus compañeros no supieron traducir en gol.

En ese sentido, el periodista no tuvo opción distinta a exaltar el papel del antioqueño, del que jornadas atrás había dicho que no justificaba su alto sueldo, que no debería ser inicialista y que era un “chupamedias” de los directivos.

“‘Juanfer’ Quintero me ganó”: argentino Flavio Azarro agachó la cabeza

En medio de la calentura por la derrota, el comentarista dedicó varios minutos para exaltar el papel que cumplió el creativo paisa de 31 años de edad.

“Un pase bárbaro de Quintero, que jugó muy bien. Lo tengo que reconocer, yo lo critico, dije que no lo pondrían de titular, pero Quintero jugó muy bien”, apuntó en principio.

Y enfatizó: “Quintero me ganó… Y yo quiero que me gane porque yo quiero que gane Racing”.

Acto seguido, resaltó su desempeño al ser decisivo en los 2 tantos del equipo albiceleste: “En el gol llega al área, cree en que el compañero va a tirarle el centro, lo pide y hace el gol. También hace el pase en el segundo”.

Eso sí, no dejó pasar los errores del popular ‘Quinterito’: “No le pega nunca bien a la pelota en ningún tiro libre ni en ningún ‘corner’. Eso también es verdad, el balón no le pasa nunca de la barrera”.

Por último, aclaró que en esta oportunidad no iba a señalar al colombiano:

“No me la puedo agarrar con Quintero, al contrario, lo destaco”.

En video, las palabras del Flavio Azzaro (minuto 6:26):

