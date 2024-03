En la fecha 10 de la Liga de Argentina, Racing de Avellaneda visitó a Boca Juniors en el estadio La Bombonera en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos por entrar a las finales de ese país.

Todo lo comenzó ganando Boca con un gol de Lucas Blondel, pero luego apareció la magia de Juan Fernando Quintero para silenciar uno de los estadios más icónicos del mundo, gracias a anotar un gol y dar una asistencia para darle la ventaja a ‘La academia’.

Sin embargo, el conjunto ‘xeneize’ le dio vuelta al marcador y eso complicó de gran manera al equipo del colombiano, ya que no tiene más margen de error y por eso necesita ganar sí o sí los cuatro partidos restantes para meterse en las finales del torneo.

Luego del compromiso, Juan Fernando Quintero atendió a los medios de comunicación y, aunque al principio fue reflexivo, luego la cara le fue cambiando y la molestia se hizo evidente.

En las entrevistas postpartido, Quintero dijo: “Decir un mensaje ahorita acá es vender humo, pero nosotros simplemente vamos a hacer el duelo, vamos a levantar, vamos a ver los errores de este juego y a raíz de eso vamos a trabajar para poder estar a la altura de estos cuatro partidos, sabiendo que los equipos están haciendo las cosas bien y bueno, yo creo que esto nos lleva a tomar más carácter y jerarquía”.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre los detalles del compromiso y los tiempos de juego, los cuales Racing no supo manejar y por eso le dieron vuelta en el marcador, el colombiano agregó: “¿Tiempos de qué? El tiempo es el mismo, este no para, sigue. No sé a qué se debe esta pregunta porque te estoy diciendo desde el principio que son detalles, que estos partidos se definen así y nada tiene que ver con el tiempo”.